Pará conquista o primeiro lugar como melhor cacau do Brasil na categoria varietal

As melhores amêndoas de cacau de origem do Brasil foram conhecidas na noite desta quinta-feira (28), no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia. O Pará subiu mais uma vez no pódio e levou o primeiro lugar na categoria varietal. A produtora Miriam Federicci, de Medicilândia, conquistou o primeiro lugar como a melhor amêndoa na categoria varietal. O produtor de Medicilândia, Robson Brogni, ficou em terceiro lugar na categoria mistura.

Além do Pará, foram premiados os produtores dos estados de Rondônia e da Bahia. O Concurso Nacional de Cacau Especial – Qualidade e Sustentabilidade – reuniu os produtores finalistas e também representantes de órgãos públicos e instituições privadas, além dos membros do grupo organizadores do concurso.

O evento recebeu aporte financeiro do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau) em uma iniciativa conjunta da cadeia de cacau intitulado como Comitê Nacional de Qualidade de Cacau Especial e organizado pelo Centro de Inovação do Cacau (Cic) em parceria com a Associação das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC), a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (ABICAB) e Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac). A coordenação local do evento é da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Giovanni Queiroz, acompanhado do secretário adjunto do órgão, Wandenkolk Gonçalves e da equipe do Procacau, fez um pronunciamento aos presentes.

Ele saudou todos os vencedores do concurso e demais finalistas, que são os responsáveis pelas melhores amêndoas de cacau produzidas no Brasil.

O gestor ressaltou que o governo está investindo para que o produtor tenha ganho de produtividade. Investe na premiação de qualidade, o que proporciona ganho na valorização e preço para ganhar o mercado externo.

O cacau tem dado projeção ao Pará, que se tornou referência na cacauicultura sustentável, segundo enfatizou o secretário. “Esse mercado é muito exigente e nós temos, sem dúvida, a melhor amêndoa do mundo”, enfatizou o gestor.

Vencedores

Categoria Varietal

1ª lugar – Miriam Aparecida Federicci- Pará

2º lugar- Luciano Ramos Lima – Bahia

3º lugar – Mauro Celso Tauffer – Rondônia

Categoria Mistura

1º lugar- Agrícola Cantagalo Ltda – Bahia

2º lugar- Mauro Celso Tauffer – Rondônia

3º lugar- Robson Brogni – Pará.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2024/08:26:13

