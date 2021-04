Polícia Militar do Pará divulga resultado final da prova discursiva para oficial; acesse

Seleção para o cargo de oficial teve provas realizadas no final de fevereiro – (Foto:Reprodução)

Documento traz lista dos candidatos eliminados e aprovados na fase de provas discursivas

A Polícia Militar do Pará publicou no Diário Oficial do Estado do Pará desta quinta-feira, 22, o resultado final da prova discursiva do concurso PM para o cargo de oficial da corporação.

Na publicação também há a lista dos candidatos eliminados nessa fase de provas discursivas e dos aprovados, preliminarmente, na primeira etapa (prova de conhecimentos objetiva e discursiva).

O edital indica que recursos contra o resultado da 1ª etapa devem ser interpostos a partir desta sexta-feira, 23, até a quinta, dia 29 de abril.

Diário Oficial do Estado (Foto:Reprodução)

A seleção para o cargo de oficial teve provas realizadas no final de fevereiro, com aproximadamente 3 mil candidatos presentes aos locais de aplicação.

Em 13 de março, o STF suspendeu a realização das provas do concurso PM PA para o cargo de praças masculino, assim como a realização de qualquer outro concurso público no estado, incluso o concurso PC PA.

Acesse o Diário Oficial do Estado aqui. A lista está na página 49.

Concurso da PM

Banca: Iades

Vagas: 2.405

Cargos: Oficial e Praça

Escolaridade: nível médio e nível superior

Período de inscrição: encerradas

Taxa de inscrição: R$ 76 até R$ 88

Data das provas: 28/02 (oficiais – masculino); 7/3 (praças – feminino) e SUSPENSAS para praças – masculino

Por:Redação Integrada com informações de Direção Concursos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...