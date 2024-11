Mulher grávida é morta a tesouradas em BH; companheiro dela é o principal suspeito

Foto: Reprodução | Na noite dessa quinta-feira (28), uma mulher de 29 anos, identificada como Hozana Lopes da Silva, foi assassinada no Bairro Bandeirinhas, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima sofreu múltiplas perfurações no tórax, causadas por um objeto semelhante a uma tesoura. Apesar de ter sido socorrida, Hozana não resistiu e teve o óbito constatado no local.

De acordo com a rádio Itatiaia, a vítima, que estava grávida e já era mãe de dois filhos, foi reconhecida por uma cunhada, que se apresentou à polícia. Segundo ela, Hozana e seu companheiro, que residiam há pouco tempo no bairro, mantinham um relacionamento duradouro. No entanto, a identificação oficial da vítima não foi realizada, já que nenhum documento foi encontrado em seu poder. Apenas um cartão de crédito e uma nota de R$ 2 estavam no bolso da calça que ela vestia.

A polícia foi até a residência do casal, onde encontrou os filhos da vítima. As crianças relataram que a mãe havia saído de casa há algum tempo acompanhada do padrasto, que agora é procurado como principal suspeito do crime.

O corpo de Hozana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe, enquanto as investigações continua.

Fonte: Redação MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2024/09:15:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...