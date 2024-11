Adolescente morre após apontar arma falsa para PM em Parauapebas | PA

Foto: Reprodução | O caso ocorreu no início da noite desta quarta-feira (27/11) na Praça dos Esportes Radicais, no bairro Cidade Nova.

João Pedro Santos Rocha, de 17 anos, foi visto com um volume no cós da bermuda, que parecia ser uma arma de fogo no início da noite desta quarta-feira (27/11) na Praça dos Esportes Radicais, no bairro Cidade Nova, em Parauapebas, região sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, primeiro houve uma tentativa de abordagem pela equipe do Grupamento Águia, mas o adolescente fugiu correndo. O rapaz segurava algo escondido na cintura e os policiais fizeram um acompanhamento, suspeito de alguma irregularidade.

O menor saiu correndo, passando por várias ruas. No percurso, conforme a PM, ele ouviu voz de parada várias vezes e desobedeceu a todas. Um vigilante de uma empresa de segurança privada deu apoio à guarnição e seguiu o suspeito, numa moto.

Quando entraram na rua G, do bairro União, o adolescente se abrigou atrás de um poste e apontou uma suposta arma de fogo para intimidar o vigilante. O homem então retornou até a polícia e informou que o adolescente estava armado.

Ainda segundo a PM, os policiais deram ordem para o adolescente se render, soltar a arma e colocar as mãos na cabeça, mas em vez de acatar, o menor teria apontado a arma para a guarnição, que teria efetuado disparos para impedir uma possível troca de tiros.

O adolescente foi atingido na perna e imediatamente levado ao hospital. Inicialmente a Polícia Militar registrou a ação como intervenção policial sem resultado morte/lesão corporal, porém João Pedro acabou evoluindo a óbito por conta do disparo.

A suposta arma foi apreendida e constatada, que na verdade, era um simulacro, ou seja, uma arma falsa. Além do simulacro, a PM apreendeu um celular e duas embalagens de crack.

Fonte: Portal Pebão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2024/08:22:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...