‘Jogo do Tigrinho’: influencer ligada a casa de prostituição se entrega à polícia no Pará

Principal alvo da operação ‘Truque de Mestre’, Noelle Araújo agora está entre os oito influenciadores digitais presos suspeitos de estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra o consumidor. O grupo divulgava jogos de azar pelas redes sociais.

A influencer digital paraense Noelle Araújo se entregou na manhã desta terça-feira (19) na delegacia do Comércio, em Belém, um dia após ter sido considerada foragida pela polícia. Ela está entre as oito pessoas presas na operação “Truque de Mestre”, que investiga esquema de jogos de azar, conhecido como o “Jogo do Tigrinho”.

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, disse que ela é o principal alvo da investigação por estar vinculada à casa de prostituição Palazzo, onde mandados de busca e apreensão foram cumpridos na segunda-feira (18).

Noelle e outros 11 influenciadores digitais são investigados por estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra o consumidor no Pará. A mãe dela também foi presa, Suzana Karla Melo de Araújo.

A defesa de Noelle Araújo declarou que não iria se manifestar.

Quem é Noelle Araújo

Apontada pela polícia como principal suspeita do esquema, Noelle iniciou a fama nas redes sociais ao compartilhar o dia-a-dia como garota de programa. Antes de ser excluído, o perfil dela contabilizava mais de 140 mil seguidores.

A paraense morava em São Paulo e ostentava pelo Instagram os ganhos com serviços sexuais. Ela atuava divulgando de jogos de azar chegando a organizar eventos de lançamento das plataformas.

Uma das integrantes do grupo era a influencer Rayssa Natacha Motta Berbary, também presa durante a operação “Truque de Mestre”.

A influenciadora estava na abertura da Palazzo Rêsto Club, local onde supostamente o dinheiro obtido com os jogos de azar era lavado, segundo a polícia.

Durante a operação ‘Truque de Mestre’, máquinas de cartão, computadores e outros equipamentos foram apreendidos e estão sendo analisados.

Operação

A operação “Truque de Mestre”, que virou assunto nacional na segunda-feira (18), prendeu sete pessoas no Pará e uma em Pernambuco – veja o perfil de cada um. A investigação tem como alvo uma organização criminosa envolvida em jogos de azar na internet, conhecidos como “Jogo do Tigrinho”.

Segundo as investigações, os influenciadores ganhavam dinheiro para incentivar os seguidores a fazerem apostas em plataformas de jogos de azar, ilegais aqui no Brasil. Alguns compraram casas de luxo em condomínios de Belém e veículos importados, segundo a polícia.

Os influenciadores presos acumulam centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Segundo o delegado Daniel Castro, da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) na Polícia Civil do Pará, eles ganhavam dinheiro para incentivar os seguidores a fazerem apostas em plataformas de jogos de azar, ilegais no país.

De acordo com as investigações, o esquema junto aos influenciadores funcionava deste modo: a cada 100 “aliciados”, cada influenciador recebia R$ 1 mil. A movimentação financeira de um dos investigados chegou a mais de R$ 20 milhões, segundo a polícia.

A operação começou há quatro meses, quando uma vítima compareceu à Seccional do Comércio, na capital paraense, e relatou que perdeu R$ 15 mil. De acordo com a vítima, ela teria ganho R$ 400 mil no jogo mas, ao tentar sacar o valor, foi bloqueada no site de apostas.

Há duas semanas, o Fantástico mostrou que influenciadores chegaram a ser presos por promoverem o “Jogo do Tigrinho”. A prática ilegal é feita no país inteiro.

O delegado Daniel Castro diz que, no Pará, um dos investigados teve um fluxo de mais de R$ 20 milhões, e que no ato de prisão de um deles, houve a notificação de pix que somou R$ 50 mil.

“No momento que cumprimos um desses mandados chegou a notificação de pix R$20 e R$30 mil para um alvo. Ou seja, num simples movimentar, foram R$ 50 mil que entraram nesta segunda-feira”, diz o delegado.

De acordo com a Secretaria de Estado e Administração Penitenciaria ( Seap), todos os que foram presos na Operação Truque de Mestre já estão no sistema penitenciário e à disposição da justiça.

A Polícia Civil informou que todas os presos foram ouvidos e encaminhados para o Sistema Penitenciário.

Fonte: G1 Pará

