Pará entra em alerta amarelo e laranja com previsão de chuvas intensas até sábado, diz Inmet

O aviso alerta para o risco de descargas elétricas e cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e outros (Foto: Ivan Duarte / O Liberal / Arquivo)

Mais de 100 municípios paraenses estarão sujeitos às chuvas até o início do fim de semana.

O Pará entrou em alerta meteorológico nas classificações amarelo (perigo potencial) e laranja (perigo) na manhã desta sexta-feira (16), indicando chuvas intensas até sábado (17), conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mais de 100 municípios paraenses estarão sujeitos às chuvas até o início do fim de semana. Em Belém, os temporais são previstos, mas o calor segue elevado, ainda segundo informações do Inmet.

No aviso do Inmet, o órgão emitiu alerta amarelo para grande parte da Região Metropolitana de Belém, incluindo a capital paraense, Baixo Amazonas. Marajó, além das regiões do Nordeste, Sudoeste e Sudeste Paraense. Esse alerta, que deve atingir mais de 50 municípios do Pará, prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) com queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Apesar disso, o instituto detalhou que o risco de corte de energia elétrica é baixo.

Já o alerta laranja, também indicado para até a manhã de sábado, aponta para temporais no Sudeste Paraense, Baixo Amazonas e Sudoeste Paraense. Nesse caso, o previsto é que um volume de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Há, ainda, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Mais de 20 municípios do interior paraense serão afetados com esses temporais até a manhã de sábado, como prevê o Inmet.

Na capital paraense, a previsão para a tarde e a noite desta sexta-feira é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura deve variar 23°C e 33°C ao longo do dia. Já no sábado (6), a previsão indica muitas nuvens com chuva isolada durante a manhã. O cenário muda a partir da tarde, segundo o Inmet, com a predominância de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Esse cenário deve se estender pela noite. E a temperatura será de 24°C (mínima) e 33°C (máxima).Além do Pará, outros estados brasileiros, como Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins e Goiás devem ser afetados pelas fortes chuvas. Por outro lado, estados como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Belo Horizonte seguem sem previsão de chuva, mas com muitas nuvens, ainda de acordo com o Inmet.

Confira os municípios do alerta:

Alerta amarelo

Abaetetuba

Acará

Afuá

Alenquer

Almeirim

Altamira

Anajás

Ananindeua

Anapu

Augusto Corrêa

Aurora do Pará

Bagre

Baião

Barcarena

Belém

Benevides

Bonito

Bragança

Brasil Novo

Breu Branco

Breves

Bujaru

Cachoeira do Arari

Cachoeira do Piriá

Cametá

Capanema

Capitão Poço

Castanhal

Chaves

Colares

Concórdia do Pará

Curralinho

Curuá

Curuçá

Dom Eliseu

Faro

Garrafão do Norte

Goianésia do Pará

Gurupá

Igarapé-Açu

Igarapé-Miri

Inhangapi

Ipixuna do Pará

Irituia

Jacundá

Limoeiro do Ajuru

Magalhães Barata

Maracanã

Marapanim

Marituba

Medicilândia

Melgaço

Mocajuba

Moju

Monte Alegre

Muaná

Mãe do Rio

Nova Esperança do Piriá

Nova Timboteua

Novo Repartimento

Oeiras do Pará

Oriximiná

Ourém

Pacajá

Paragominas

Peixe-Boi

Ponta de Pedras

Portel

Porto de Moz

Prainha

Primavera

Quatipuru

Rondon do Pará

Salinópolis

Salvaterra

Santa Bárbara do Pará

Santa Cruz do Arari

Santa Izabel do Pará

Santa Luzia do Pará

Santa Maria do Pará

Santarém Novo

Santo Antônio do Tauá

Senador José Porfírio

Soure

São Caetano de Odivelas

São Domingos do Capim

São Francisco do Pará

São João da Ponta

São João de Pirabas

São Miguel do Guamá

São Sebastião da Boa Vista

Tailândia

Terra Alta

Tomé-Açu

Tracuateua

Tucuruí

Ulianópolis

Vigia

Viseu

Vitória do Xingu

Óbidos

Alerta laranja

Abel Figueiredo

Água Azul do Norte

Alenquer

Altamira

Anapu

Aveiro

Bannach

Belterra

Bom Jesus do Tocantins

Brasil Novo

Brejo Grande do Araguaia

Canaã dos Carajás

Conceição do Araguaia

Cumaru do Norte

Curionópolis

Curuá

Dom Eliseu

Eldorado do Carajás

Faro

Floresta do Araguaia

Itaituba

Itupiranga

Jacareacanga

Jacundá

Juruti

Marabá

Medicilândia

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Nova Ipixuna

Novo Progresso

Novo Repartimento

Óbidos

Oriximiná

Ourilândia do Norte

Pacajá

Palestina do Pará

Parauapebas

Pau D’Arco

Piçarra

Placas

Prainha

Redenção

Rio Maria

Rondon do Pará

Rurópolis

Santa Maria das Barreiras

Santana do Araguaia

Santarém

São Domingos do Araguaia

São Félix do Xingu

São Geraldo do Araguaia

São João do Araguaia

Sapucaia

Senador José Porfírio

Terra Santa

Trairão

Tucumã

Uruará

Xinguara

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/04/2024/13:44:49

