Trio é preso por sequestrar colombiano em Santarém-Pará

(Foto: Reprodução)- O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (19). A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde horas após o crime.

Três homens, de nomes ainda não revelados, foram presos pela Polícia Militar, nesta segunda-feira (19), por envolvimento no sequestro do colombiano Carlos Andres Muñoz Garzón, de 33 anos, em Santarém, município no oeste do Pará. A vítima, natural de Medellín, foi resgatada horas após o crime.

De acordo com a PM, dois homens invadiram uma casa localizada no bairro Santarenzinho e sequestraram a vítima, por volta das 8h30 desta segunda (19). Os suspeitos fugiram em um carro com Garzón. O automóvel foi identificado e, conforme as autoridades, era alugado.

Os suspeitos, ainda segundo a polícia, teriam entrado em contato com o pai de Carlos, que estava na Colômbia. O trio teria feito imagens torturando a vítima e enviado o conteúdo ao genitor do colombiano, exigindo R$ 70 mil para liberar Andres.

Em diligências, a PM conseguiu localizar o carro, em Alter do Chão, juntamente com os envolvidos no caso. A vítima foi libertada e os três homens presos.

Após ser resgatado, Carlos foi encaminhado para uma unidade de saúde da região, por conta de um ferimento profundo na cabeça. Segundo a polícia, a vítima não corre risco de morte. Um suspeito seria de Altamira, no sudoeste do Estado. Os outros dois envolvidos são irmãos e moradores de Santarém. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.

