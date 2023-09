Pará ganha mais 395 vagas no Mais Médicos

O Ministério da Saúde deve divulgar o resultado final dos selecionados até o próximo dia 12 – (Foto:Divulgação).

O programa ampliará atendimento até o final deste ano com a contratação de mais profissionais, que devem atuar em 91 municípios do Pará

Até o final deste ano, o Programa Mais Médicos, retomado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve ampliar para até 28 mil profissionais distribuídos por todas as regiões do Brasil. No Pará estão sendo preenchidas outras 395 vagas para 91 municípios com os selecionados no 31º ciclo do programa, que adota o modelo de coparticipação entre governo federal e municípios.

Com essas novas vagas, já são 985 profissionais médicos classificados para atendimento à população paraense em todas as regiões. Os selecionados nesse novo ciclo devem chegar aos 91 municípios paraenses até o final de setembro.

Mais de 19 mil médicos tiveram inscrição validada no edital que prevê coparticipação de estados e municípios. O número representa participação superior a 183% por parte dos profissionais entre as vagas ofertadas.

Desde março, o Ministério da Saúde abriu vagas em duas modalidades e a de coparticipação é inédita e faz parte da retomada do Mais Médicos, anunciada pelo governo federal em março deste ano. Neste modelo, o Ministério da Saúde desconta do repasse do piso de Atenção Primária o valor de custeio mensal da bolsa-formação dos médicos.

Os gestores locais seguem com a responsabilidade de pagamento do auxílio moradia, alimentação e as demais despesas do programa ficam a cargo do Ministério da Saúde. Essa forma de contratação garante às prefeituras menor custo, maior agilidade na reposição do profissional e a permanência nessas localidades.

Entre os profissionais alocados, 7.373 são novatos no Mais Médicos e 1.240 são médicos que participaram de outros ciclos do programa. Do total, 4.581 são médicos brasileiros com CRM, 3.985 são brasileiros formados no exterior e 47 são médicos estrangeiros.

Conforme previsto no cronograma, o prazo para interposição de recursos foi de 30 de agosto a 1º de setembro e foram apresentados por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), mesma plataforma utilizada para as inscrições. Após avaliação dos recursos, no dia 12 de setembro, o Ministério da Saúde vai publicar o resultado final dos selecionados e dos locais de atuação.

Seis meses após a retomada do Mais Médicos pelo Governo Federal, o programa bateu recorde histórico de profissionais ao atingir a marca de 18,5 mil médicos em atuação na atenção primária à saúde em todo Brasil.

A ampliação do Mais Médicos é prioridade do governo Lula para assegurar atendimento nos vazios assistenciais do Brasil. Todos os 5.570 municípios brasileiros puderam solicitar novas vagas na modalidade de coparticipação. Com essa expansão, o programa poderá chegar a mais de 15 mil novas vagas até o fim de 2023. Desde a retomada do programa, mais de 4,3 mil médicos já estão em atividade nos municípios, fortalecendo o acesso dos brasileiros à atenção primária à saúde. No Pará, são 590 profissionais já atuando.

Escolhas/ regiões

Em todo o país, 8.613 profissionais indicaram o local de atuação de sua preferência em 2.595 municípios, sendo 3.125 médicos no Sudeste, 2.724 no Nordeste, 1.345 na região Sul, 951 na região Norte e 468 médicos no Centro-Oeste.

