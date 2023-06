PARÁ: Governador Helder Barbalho confirma a presença do Secretário-Geral da ONU, em Belém

(Foto:Reprodução) – O governador do Pará, Helder Barbalho, confirmou em uma postagem nas redes sociais, da presença do Secretário-Geral, Ban Ki-moon, em um evento que vai ocorrer em agosto, em Belém. Veja abaixo a postagem.

É com muito orgulho que divulgo em primeira mão a vinda de Ban Ki-moon para Belém como Keynote Speaker na Conferência Internacional sobre a Amazônia e Novas Economias.

A nossa cidade irá receber um dos maiores líderes globais na defesa do desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente! Ban Ki-moon é o 8º Secretário-Geral da ONU, e responsável pela criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), assinando o Acordo de Paris sobre Mudança Climática e a Convenção de Minamata sobre Mercúrio.

Entre os dias 30 de agosto a 1º de setembro o nosso famoso Centro de Convenções, o Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, será o local desse encontro exclusivo para líderes empresariais, autoridades governamentais, especialistas em meio ambiente, representantes da sociedade civil, entre outros importantes confirmados.

Fonte: tapajosnoticias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/10:20:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...