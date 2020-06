PARÁ: Helder Barbalho anuncia a realização de 27 mil testes de Covid-19 na população

O Governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou através de uma postagem em seu perfil no Twitter, que a Universidade Estadual do Pará, irá realizar 27 mil testes de Covid-19, em 52 municípios do estado. Veja abaixo o vídeo.

Amanhã iniciaremos uma ampla pesquisa epidemiológica em 52 municípios de todas as regiões do Estado. Serão realizados 27 mil testes de covid-19 para que tenhamos o panorama da população que já teve contato com o vírus. pic.twitter.com/onZcjqigFm — Helder Barbalho (@helderbarbalho) June 29, 2020

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...