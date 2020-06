TRAGÉDIA – Avô suspeito de estuprar neta é encontrado carbonizado em casa

Uma vizinha revelou que, após ser acusado pela neta, Luiz apresentou quadros de depressão. (Foto:| Divulgação)

Um homem, de 53 anos, suspeito do estupro da neta, uma criança de apenas 5 anos, foi encontrado morto neste deste sábado (27) em uma residência localizada na avenida Padre Cisto, na área rural de Vilhena, Município em Rondônia.

De acordo com a Policia Militar, o homem estava dentro de uma casa de madeira quando vizinhos avistaram as chamas saindo do local e acionaram o Corpo de Bombeiros Militares e tentaram combater o fogo até a chegada do caminhão de combate a incêndio.

Ainda segundo os militares, com o fogo já apagado, foi constatado que o corpo do senhor estava carbonizado, diante disto, a PM foi acionada para registrar a ocorrência e isolar a área até conclusão de perícia por parte da Polícia Técnico-Científica (POLITEC).

Uma vizinha do homem revelou que ele havia sido acusado de ter violentando uma das netas, quando a garota tinha 05 anos de idade e que hoje, aos 22 anos, ela teria revelado o caso aos pais e depois disto, Luiz apresentou quadros de depressão, uma vez que sua esposa teria o abandonado.

Para as autoridades, testemunha afirmou ainda que na última sexta-feira (26), o homem pediu que a filha comprasse um isqueiro e um corote de pinga. E, já pela manhã, o homem estava muito triste e tudo indica que a vítima possa ter cometido suicídio.

A perícia agora, apura a situação para desvendar as causas do incêndio.

Autor: Com informações tribunatop.com/segunda-feira, 29/06/2020, 17:24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...