Para ministra, retirada de invasores na Terra Munduruku representa marco na defesa dos Povos Indígenas

Foto: Mário Vilela/ Funai | Iniciada em novembro de 2024, operação já soma 419 ações de combate ao garimpo ilegal e resulta em prejuízo de R$ 97,5 milhões aos criminosos.

A ministra dos Povos Indígenas (MPI), Sônia Guajajara, celebrou os resultados da Operação de Desintrusão da Terra Indígena Munduruku (OD-TIMU), no Pará, realizada por mais de 20 órgãos do governo federal, sob coordenação da Casa Civil. “A preservação da Terra Munduruku é uma prioridade nacional e internacional. O Brasil reafirma o papel na proteção das florestas e dos povos que são os maiores guardiões da biodiversidade”, afirmou a ministra ao comentar o terceiro mês de ações continuas.

Para ela, o trabalho repercute para além dos limites do território, sendo uma posição e um compromisso desta gestão federal, que busca construir soluções duradouras para proteger o meio ambiente e os direitos humanos. E ainda reafirma o compromisso do Brasil com a preservação da Amazônia e dos direitos dos povos originários.

OPERAÇÃO – Iniciada em novembro de 2024, a operação já realizou 419 ações de combate ao garimpo ilegal, destruindo 91 motores, 27 retroescavadeiras, 53 acampamentos e veículos utilizados nas atividades ilegais. O prejuízo financeiro acumulado aos criminosos que praticam o garimpo ilegal na terra indígena ultrapassa R$ 97,5 milhões.

APREENSÕES – Foram apreendidos equipamentos eletrônicos e ferramentas logísticas utilizadas para sustentar as atividades criminosas. A operação enfrenta a migração de garimpeiros para áreas próximas, como a Área de proteção Ambiental Tapajós, e as tentativas de burlar fiscalizações por meio de rotas alternativas e pequenos transportes.

IMPACTOS – Com a ampliação da presença do Estado na região, a OD-TIMU também trouxe impactos para as comunidades locais. “O reforço da presença de agentes federais cria um ambiente de segurança e fortalece o tecido social da região, reduzindo as tensões provocadas por invasores e incentivando a reconstrução das dinâmicas comunitárias”, afirmou o coordenador geral da operação, Nilton Tubino. Ele defendeu que o esforço para retirar ocupantes ilegais de áreas protegidas e impedir a exploração em terras indígenas, como a Munduruku, “é um passo para restaurar a justiça histórica e preservar a Amazônia como patrimônio de toda a humanidade”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2025/16:25:51

