Série Documental “Amazônidas” será lançada em janeiro no Cinema de Santarém (PA)

A série documental “Amazônidas”, que retratará as perspectivas sobre a sociodiversidade na Amazônia, em especial a paraense, está com sua estreia agendada para o dia 21 de janeiro, no cinema de Santarém, Oeste Paraense.

A produção audiovisual inédita na região ─ idealizada pelo antropólogo e documentarista Diego Alano Pinheiro ─ levará às telas histórias de 17 interlocutores de comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas e LGBTQIAPN+ e populações negras da Amazônia.

Selecionada pelo Edital de Audiovisual Fomento Inciso I – Lei Paulo Gustavo, “Amazônidas” é um projeto executado por uma equipe de profissionais majoritariamente Amazônidas, que nasceram e vivem na região.

“Queremos que o público compreenda em profundidade as crenças, a cultura, o nosso jeito de viver em comunidades na Amazônia. Cada história evidencia a essência do que somos e a identidade dos nossos povos”, afirmou o diretor da Série, Diego Alano.

Serão cinco episódios: LGBTQIAPN+, Educação Indígena, Negritudes, Ribeirinhos e Crenças. Entre os elementos narrativos o espectador apreciará abordagens sobre a educação intercultural, a infância e sua relação com a floresta e os rios, os saberes ancestrais e a transmissão desses conhecimentos, a diversidade de gênero e sexualidade, além das crenças e espiritualidade.

Entre os episódios, o público conhecerá histórias, como a de Nato Tupinambá, pajé que compartilha sua ligação com a floresta: “A floresta é a minha casa sagrada,” resumiu Nato durante as gravações, demonstrando como o meio ambiente é essencial para seu povo e suas práticas espirituais.

No episódio “Educação Indígena”, a artista Gilvana Borari, que lidera projetos culturais premiados, destacará as lutas e resistências dos povos tradicionais. “Falar sobre Amazônia é falar sobre as nossas lutas, nossa cultura. Estou feliz de fazer parte do documentário e falar da nossa casa, nossa vida. Falar de nós, sem nós, nunca mais!”.

A série também explora a diversidade de gênero e sexualidade por meio de multiartistas como Adélia Luiz, ativista LGBTQIAPN+, que encontrou na arte uma forma de resistência e expressão de sua identidade. “Reivindico meu espaço através da minha arte; é minha forma de continuar viva e resistindo,” afirma Adélia.

A produção iniciou em abril e ao longo de 9 meses percorreu localidades como Alter do Chão, Monte Alegre, Altamira, Belém, Castanhal, São Paulo, e comunidades ribeirinhas ao longo dos rios Tapajós e Arapiuns, capturando a diversidade de histórias e a representatividade dos povos da região. Foram mais de 42 horas de gravações, entre entrevistas, imagens de apoio e gravações de acessibilidade.

SINOPSE

Amazônidas é uma série documental em 5 episódios que retrata as múltiplas perspectivas sobre o ser e viver na Amazônia, sobretudo a paraense. Com histórias e narrativas de comunidades quilombolas, populações negras, indígenas, ribeirinhas e LGBTQIAPN+, a série busca valorizar as narrativas dos nossos povos e comunidades, destacando as dinâmicas culturais e a sociodiversidade da região. A série aborda temas como educação intercultural, a conexão com a floresta e os rios, lutas sociais e ambientais, saberes ancestrais e sua transmissão, diversidade de gênero e sexualidade, além das crenças. Amazônidas apresenta a diversidade sociocultural dos nossos povos e etnias da Amazônia, além de se aprofundar nas experiências e vivências de quem vive e faz do nosso lugar ser tal como ele é.

Serviço

O lançamento de “Amazônidas” ocorrerá no dia 21 janeiro de 2025, no cinema de Santarém, para convidados e interessados, mas também estará disponível gratuitamente e para todos nas plataformas digitais após o evento.

Para mais informações e atualizações sobre a série, acompanhe as redes sociais da Muruci Produções em @‌muruciproducoes

