Lula afirma que País está envelhecendo e promete medidas especiais para idosos desassistidos

Presidente disse que criará grupo de trabalho para elaborar uma proposta que contorne o problema.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou que o governo federal planeja implementar uma política voltada para idosos desprovidos de suporte. Em seu discurso na Bahia, nesta quinta-feira, 18, o presidente destacou a necessidade de abordar a crescente população idosa no Brasil, ressaltando que nem todos têm o privilégio de envelhecer com vigor.

“O Brasil está se tornando uma nação envelhecida, e nem todos têm a sorte de envelhecerem fortes como eu, Otto [Alencar], [Jaques] Wagner ou José Múcio.” Com 78 anos, o presidente expressou sua preocupação com os idosos desprotegidos, anunciando a formação de um grupo de trabalho para elaborar uma proposta de atenção especial.”Estou empenhado em criar um grupo de trabalho para apresentar ao Brasil uma proposta que atenda de maneira especial aqueles que envelhecem sem o devido cuidado”, explicou Lula.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2024/15:17:22

