Pará: polícia ainda não tem pistas sobre o assassino do empresário Pedro Dantas

Foi sepultado em um cemitério particular, no final da manhã desta quinta-feira, 15, em Castanhal, região nordeste, o corpo do empresário Pedro Henrique Dantas Duarte – (Foto:Redes sociais).

A vítima recebeu vários tiros dentro do seu carro, uma BMW branca, na manhã de quarta-feira, 14, por um homem ainda não identificado

Foi sepultado em um cemitério particular, no final da manhã desta quinta-feira, 15, em Castanhal, região nordeste, o corpo do empresário Pedro Henrique Dantas Duarte, de 30 anos, assassinado por volta das 11h da manhã de quarta-feira, 14, por um homem ainda não identificado pela polícia.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Castanhal e de acordo com o delegado Victor Fontes, as investigações estão em andamento e já foram ouvidas algumas testemunhas. O carro da vítima passou por perícia na manhã desta quinta.

“Estamos ouvindo algumas testemunhas e outras já foram intimadas. Já estão sendo analisadas as filmagens de câmeras de segurança de empresas e de casas próximas ao local do crime para reunir as provas que possam permitam o indiciamento do autor do crime”, disse o delegado e diretor da Delegacia de Homicídios.

Amigos e parentes lamentaram a morte do jovem empresário que era proprietário de uma loja de venda de carros novos e semi novos de alto padrão, além de veículos náuticos.

“Ainda estou sem acreditar em tudo isso. O Pedrinho era um jovem com muitos sonhos e se realmente a forma como se deu o crime foi como estão falando é mais chocante ainda”, disse o empresário João Alves Rodrigues.

Em grupos de whatsaap e redes sociais de amigos e parentes da vítima corre a informação de que Pedro Henrique teria ido cobrar uma dívida do suposto assassino no valor de seis mil reais e que ele seria do município de Santa Maria do Pará.

O caso

De acordo com informações de testemunhas a vítima recebeu vários tiros dentro do seu carro, uma BMW branca, quando trafegava na travessa Honório Bandeira, no bairro do Milagre.

Uma câmera de segurança de uma residência registrou o momento em que o carro segue desgovernado e cai em uma vala. O suposto assassino sai do carro e ainda pega carona com um motociclista que passava pelo local.

De acordo com o relato do motociclista que não teve o nome divulgado, pela polícia o homem estava ensanguentado e teria tido que era motorista do carro que tinha perdido o controle do carro e se machucado no acidente.

Pedro Henrique Dantas ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado para a UPA, mas morreu ao dar entrada no hospital.

Fonte: Patrícia Baía/O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/06/2023/16:13:33

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/06/2023/15:16:03

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...