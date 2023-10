Exposed? Anitta diz que emprestou calcinha para Luisa Sonza

Anitta falou sobre empréstimo de calcinha para Luisa Sonza | Reprodução

Cantora expôs que emprestou roupa íntima na cor branca para Luisa Sonza nos bastidores de show.

Roupas íntimas são algo muito particular para muitas pessoas, algumas das quais sequer permitem que outrém veja as peças. No entanto, há quem seja bastante desinibido e não tenha problema nenhum em expor calcinhas, sutiãs, cuecas ou demais “roupas de baixo”.

Anitta é uma dessas. Em publicação nos stories de seu perfil nas redes sociais, a cantora expôs que emprestou uma de suas calcinhas para Luisa Sonza. O “compartilhamento” foi motivo de brincadeira entre as duas e piada nas redes sociais.

As duas estavam nos bastidores da gravação do DVD do grupo Menos é Mais. Anitta estava provando o look e finalizando a maquiagem quando abordou o assunto da polêmica calcinha.

“O auge da intimidade é essa, emprestar calcinha, viu Luisa Sonza. É a intimidade vindo aí. E emprestando uma calcinha branca, dá lá pra ela. É nesse quarto aqui”, disse Anitta.

🚨VEJA: Anitta diz que emprestou calcinha para Luisa Sonza: 'Auge da intimidade' pic.twitter.com/4BrMJ9KaXh — Gente Fofoca (@GenteFofoca_) October 26, 2023

