Na véspera de completar 264 anos, Alter do Chão presenteia o mundo com espetáculo dos botos

_A apresentação do Çairé 2021 – Auto dos Botos Tucuxi e Cor de Rosa é patrocinada pela Equatorial Energia Pará e será transmitida, ao vivo, por meio das redes sociais, neste sábado, 05, às 22h_ (Fotos: Divulgação dos botos).

A expectativa é grande para o espetáculo que movimenta dezenas de artistas e admiradores dos botos tucuxi e cor de rosa, que saem dos rios e se transformam em homem para encantar milhares de pessoas no “lago” e pelo meio da floresta amazônica, tudo montado num espaço onde cores, paixão e amor à cultura se misturam às raízes do povo borari – os primeiros habitantes do local. Devido a pandemia da covid-19, o evento suspenso desde 2020 volta a ser realizado de maneira diferente, mas com toda a essência, graças ao patrocínio da Equatorial Energia Pará, por meio da Lei Semear. (As informações são de Núbia Pereira – Ascom Equatorial Pará).

O Çairé 2021 – Auto do Botos será exibido para um público restrito que assistirá de forma presencial, com todos os cuidados essenciais nesse momento de crise sanitária, e para milhares de pessoas que estarão por trás das telas de televisão, computador e celular, espalhados por todo o mundo.

O espetáculo será no formato 360º de transmissão, com várias opções tecnológicas, permitindo que os telespectadores acompanhem as apresentações em todos os ângulos possíveis, sem perder nenhum detalhe.

*TUCUXI*

O espetáculo coordenado pelo Grupo Sociocultural Boto Tucuxi será sob uma perspectiva indígena e vai abordar o tema O AUTO DO BOTO: O FILHO DE IACI, transformando em realidade uma antiga lenda da Amazônia, criado a partir da união de uma mulher indígena com um homem branco.

*COR DE ROSA*

Do outro lado, mas desta vez sem rivalidade, a Agremiação Folclórica Boto Cor de Rosa, vai apresentar o espetáculo sob a perspectiva cabocla e terá como tema A LENDA VIVA DA AMAZÔNIA. Muito som de floresta e os personagens lendários como Uirapuru, Mãe do Mato, Mãe D’água e o encontro do boto com a cabocla prometem emocionar o público.

*UNIÃO*

Pela primeira vez as pessoas irão ver um momento apoteótico dos dois botos dançando juntos, sem rivalidades, comemorando o retorno de uma festa que iniciou há 22 anos, na programação da Festa do Çairé, realizado anualmente no mês de setembro, em Alter do Chão.

*TRANSMISSÃO*

O Auto dos Botos será transmitido pela TV Cultura; pelo Facebook @ equatorial.pa e pelo Youtube @portalcultura, a partir das 22h, deste sábado, 5 de março.

Para a Analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, Michelle Miranda, o patrocínio da Equatorial Pará é fundamental para elevar essa cultura tão rica e que prende a atenção por conta dos inúmeros detalhes vividos pelos povos da Amazônia, principalmente os ribeirinhos e os que vivem no meio da floresta. “Nós estamos felizes em, mais uma vez, contribuir para elevação e valorização da cultura do povo borari, oferecendo alegria para quem mora perto e, também, tão distante desse paraíso conhecido por Alter do Chão”, declara.

Jornal Folha do Progresso em 04/02/2022/15:33:55

