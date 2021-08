Pará: preso dono de bar que matou cliente por causa de conta

O empresário Paulo André dos Santos Gaia foi preso na praia da Graciosa, em Palmas | Foto:Reprodução

O crime aconteceu no início do mês de agosto, no município de Conceição do Araguaia, no sudeste paraense. O autor dos disparos tinha prisão preventiva decretada pela Justiça do Pará.

Uma divergência no valor cobrado na conta de um cliente em um bar terminou em morte, após a vítima ser baleada. O caso aconteceu em um estabelecimento noturno no município de Conceição do Araguaia, no sudeste paraense.

O crime aconteceu no dia 08 de agosto deste ano. A vítima foi identificada como Renan Rodrigues Mota, de 32 anos. Ele era morador do Rio de Janeiro e chegou ser hospitalizado em Redenção, mas não resistiu.

O autor do crime foi identificado como o empresário Paulo André dos Santos Gaia, conhecido como o “Flepa”, de 39 anos. Ele foi preso na praia da Graciosa, em Palmas, na manhã do último domingo (29).

De acordo com informações do portal Sou Mais Notícias, a Polícia Civil detalhou que a briga teria começado ainda no estabelecimento. Um casal que estava no local discordou dos valores das contas apresentadas pela filha do empresário. Durante a confusão, uma mulher que estava no local teria dado um tapa na filha do empresário e ido embora logo em seguida.

Revoltado, o pai foi cobrar satisfações com o casal que já se encontrava em outro bar. Durante a discussão, Flepa teria levado um empurrão. Em seguida, ele saiu do estabelecimento e voltou armado, dando dois tiros que atingiram o namorado da cliente.

Desde então, o suspeito era considerado foragido da justiça e tinha tido a prisão preventiva decretada. Ele estava sendo monitorado por equipes da Polícia Civil do Pará, que informaram aos policiais de Palmas sobre a localização do homem.

