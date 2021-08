Pará recebe 97.110 doses da vacina da Pfizer contra Covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Até o início da tarde desta quinta-feira (5), o Pará aplicou 3.224.656 vacinas da primeira dose e 1.671.432 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a Covid. As informações sobre a vacina são fornecidas pelas secretarias municipais de saúde e a população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o estado através da página do Vacinômetro.

Foram recebidas na tarde desta quinta-feira (5) mais 97.110 doses da vacina Pfizer contra covid-19. Esse 52º lote de imunizantes que chega ao estado e serão distribuídas para os 144 municípios. De acordo com o governador Helder Barbalho, ainda esta semana a vacinação de todos com mais de 18 anos será realizada, antecipando o calendário.

