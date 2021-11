Pará recebe mais 24.570 doses de vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira

Pará já recebeu 12.624.655 doses de imunizantes do Ministério da Saúde. — Foto: Agência Pará

Essa foi a 108ª remessa de vacinas enviada pelo Ministério da Saúde. Sespa orienta municípios a utilizarem os imunizantes para completar o esquema vacinal de grupos prioritários.

Nesta terça-feira (9), o Pará recebeu mais 24.570 doses da vacina Pfizer. A 108ª remessa de imunizantes contra a Covid-19 foi enviada pelo Ministério da Saúde.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) recomenda aos municípios que as vacinas sejam utilizadas para aplicação em adolescentes, de 12 a 17 anos, além de dose de reforço para pessoas com mais de 60 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde.

Também devem ser priorizadas pessoas com mais de 18 anos que tenham 6 meses ou mais de intervalo da 2ª dose, orienta a Sespa.

Com essa remessa, o Pará totaliza, até esta terça-feira (9), 12.624.655 doses de vacinas recebidas do Ministério da Saúde e outras 750 mil doses do Instituto Butantan, de São Paulo, por meio de aquisição direta do governo do Estado.

Por:G1

