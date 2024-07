Espaço Banco24Horas em Belém (PA) completa 3 anos e registra mais de R$200 milhões em saques

Espaço Banco24Horas de Belém (PA) | Foto: Reprodução)-

Conceito amplia o acesso aos mais de 90 serviços disponíveis nos caixas eletrônicos do Banco24Horas.

O Banco24Horas, que está presente no dia a dia de 159 milhões de brasileiros e possui soluções que promovem inclusão financeira, celebra 3 anos da inauguração do Espaço Banco24Horas de Belém (PA). Desde a sua abertura, em 2021, mais de 111 mil pessoas utilizaram os serviços disponíveis no local. Durante este período, foram realizados mais de R$222,2 milhões em saques, além de R$24,6 milhões em depósitos. Apenas em 2024, foram mais de 27 mil pessoas atendidas e o valor movimentado ultrapassa os R$ 37 milhões.

“A unidade do Espaço Banco24Horas de Belém já faz parte da vida da comunidade, oferecendo mais comodidade e conveniência. Nela, clientes de mais de 150 instituições financeiras são atendidos num mesmo ambiente, com acesso a mais de 90 serviços financeiros, como, saques, consultas de saldo, emissão de extrato e outros, a qualquer momento. O funcionamento é 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que proporciona maior autonomia a quem utiliza esses serviços, podendo escolher o melhor horário para isso”, explica Fabiana Oda, gerente-executiva de terceirização de autoatendimento.

Tendência mundial de compartilhamento de agências, o conceito da unidade Belém teve o projeto pensado para levar conforto e comodidade aos clientes. Além de caixas eletrônicos, a população conta com uma área de convivência climatizada.

Além de Belém, o formato também está presente em Parnaíba (PI), Belford Roxo (RJ), Caruaru (PE), Carapicuíba (SP) e São Paulo (SP). Todas as unidades são equipadas com caixas eletrônicos do tipo recicladores, que, com tecnologia de ponta, permitem o depósito em dinheiro vivo, sem envelope, para a reutilização do papel-moeda em transações de saque que sejam realizadas na sequência, além do acesso aos demais serviços.

Os caixas eletrônicos dos Espaços Banco24Horas possuem ainda as telas do Mídia Banco24Horas – mídia de publicidade posicionada acima dos equipamentos. O espaço nessas telas é comercializado e pode ser utilizado desde os pequenos comércios da região até pelas grandes marcas para veiculação de anúncios.

Isenção de tarifas no Banco24Horas

O cliente bancário de conta corrente pessoa física conta com saques sem tarifa todos os meses no Banco24Horas. Independentemente do pacote contratado, o Banco Central determina, por meio da resolução 3.919/2010, o benefício de 4 saques grátis por mês, considerando a soma das transações realizadas nos canais da instituição e no Banco24Horas.

Sobre o Banco24Horas

O Banco24Horas é um ecossistema de inclusão financeira presente na vida de mais de 159 milhões de brasileiros. Possui diferentes formatos, como o caixa eletrônico, totem e o Atmo, um dispositivo compacto e multibiométrico que possibilita o saque diretamente no caixa dos estabelecimentos comerciais, além da facilidade de outros serviços, como consulta de saldo. Há também a solução móvel (caminhão e container), o Espaço Banco24Horas (salas próprias de autoatendimento multibanco com funcionamento 24 horas), o Banco24Horas em agências e soluções business to business, focadas em gerar valor para os mercados varejista e publicitário com os respectivos produtos +Varejo Banco24Horas e Mídia Banco24Horas.

É um hub de serviços com a oferta de múltiplas soluções em um único ponto de conveniência inserido na jornada do brasileiro e que há mais de 40 anos movimenta a economia local, garantindo acesso a serviços financeiros e não financeiros, maximizando a experiência do cliente com a disponibilização de mais de 90 serviços com a possibilidade de acesso através de diferentes modalidades. É um ponto de relacionamento entre instituições e a população, sendo referência como modelo de eficiência e segurança no mundo inteiro. Com 1,7 bilhão de transações realizadas anualmente, agrega praticidade e autonomia para a rotina das pessoas, é a maior rede independente de autoatendimento do mundo em volume de saques e conta com mais de 24 mil dispositivos em mais de 17 mil estabelecimentos distribuídos em mais de 1,2 mil municípios.

É um dos principais produtos da TecBan, empresa que integra o físico e o digital com soluções que tornam o ecossistema econômico do País mais eficiente. A companhia possui um portfólio com 22 soluções, divididas em quatro unidades de negócio que expandem o seu modelo de eficiência e economia compartilhada para além do setor financeiro.

Para conhecer mais, acesse o site do Banco24Horas ou visite nossas redes sociais.

