Pará recebe R$ 5 milhões do Grupo Equatorial Energia para auxiliar no combate ao coronavírus

Recurso será utilizado nos hospitais de campanha que estão em atividade no Estado

O Grupo Equatorial Energia fez a doação de R$ 5 milhões ao Governo do Estado para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. O recurso será aplicado na manutenção dos quatro hospitais de campanha que já estão ativos no Pará nas cidades de Belém, Marabá, Santarém e Breves. Juntas, as unidades possuem mais de 700 leitos para atender as pessoas em situação grave da doença. A iniciativa deve contribuir de forma decisiva para que muitas vidas sejam salvas.

“O Governo do Estado do Pará agradece a parceria com o Grupo Equatorial Energia nesse momento de crise devido a pandemia. Os recursos que foram captados junto à empresa ajudarão a salvar as vidas de muitos paraenses nesse momento de necessidade, trazendo dignidade para a nossa sociedade quanto ao atendimento público da saúde”, reconheceu o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Adler Silveira.

Para Augusto Miranda, presidente do Grupo Equatorial Energia, o momento é de solidariedade e de realizar ações efetivas. “Nós estamos muito sensibilizados com toda essa situação e temos feito doações de alimentos e kits de higiene para pessoas em vulnerabilidade social, e ainda materiais para hospitais em outros estados onde atuamos, como é o caso do Maranhão, Alagoas e Piauí. Aqui no Pará, com essa doação, esperamos contribuir para melhorar os resultados no combate à pandemia”, avaliou.

Iniciativas da Equatorial Pará – No início do mês de abril, em uma união de forças com o Governo do Estado, a empresa fez a doação de 35 mil litros de água sanitária e 27,5 mil litros de detergente, como forma de melhorar as condições de higienização de pessoas em situações de risco. Também foram entregues 45 toneladas de alimentos para ajudar as famílias que estão em dificuldade por causa da interrupção de suas atividades profissionais.

O presidente da Equatorial Pará, Marcos Almeida, reforça o compromisso da empresa em atuar de forma assertiva nesse cenário de incertezas. “Estamos vivendo um momento muito complexo, ao mesmo tempo em que temos a oportunidade e o dever de sermos solidários e unir esforços. Por isso, estamos fazendo essa doação com um sentimento muito grande de esperança, de que tudo seja logo resolvido e que as pessoas tenham a saúde restabelecida da melhor maneira possível”, afirma o presidente.

Durante a pandemia, a empresa segue as orientações do Ministério da Saúde e órgãos de saúde local para conter o avanço da covid-19 e diminuir os seus impactos. As agências de atendimento permanecem fechadas, mas os canais digitais estão disponíveis gratuitamente para dar suporte às solicitações de serviços. A empresa também está com um plano de operação dedicado para garantir o fornecimento de energia com qualidade e segurança aos seus clientes, em especial aos hospitais e centros de saúde do Pará.

