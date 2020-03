Pará registra um caso suspeito de coronavírus em Capanema

(Foto:Reprodução) – A Sespa identificou um paciente, de 45 anos, com sintomas suspeitos de Covid-19’ nesta terça-feira (03).

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou, em comunicado oficial, que “de acordo com os dados da Plataforma IVIS do Ministério da Saúde, nesta terça-feira (03), o Pará registra 01 caso suspeito de Coronavírus”. “A Divisão de Vigilância Epidemiológica da SESPA recebeu a notificação da Vigilância Epidemiológica do município de Capanema, indicando um homem, 45 anos, com sintomas suspeitos de Covid-19’.

Segundo a Sespa, “o paciente E. F.R. retornou do Japão no dia 16 fevereiro e no dia 26 de fevereiro apresentou febre, dor muscular, dor de cabeça, tosse seca e coriza, sem sinais de gravidade”. O caso foi notificado ao Ministério da Saúde como suspeito no dia 02 de março. Amostras biológicas do paciente foram coletas e estão em análise no Laboratório Central do Estado (Lacen-PA).

“Neste momento, segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, às 16h de hoje, o Estado do Pará possui 01 caso suspeito e 04 descartados”, informou a Sespa.

Quadro nacional

O Ministério da Saúde informou, nesta terça-feira (3), que o Brasil registra dois casos confirmados de coronavírus no país. “Eles não têm relação entre eles, embora sejam residentes do município de São Paulo. Os casos são importados e, por isso, não há mudança da situação nacional, pois não existem evidências de circulação sustentada do vírus em território brasileiro. Até esta terça-feira (3), 488 casos suspeitos são monitorados pelo Ministério da Saúde. Os dados foram repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde”.

O MS informou que, além dos 16 países, incluindo a China, que já eram monitorados pelo Ministério da Saúde por apresentarem transmissão ativa do coronavírus, novos países entrarão na lista ainda nesta terça-feira (3) para a definição de caso suspeito, caso as pessoas apresentem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar nos últimos 14 dias. A nova lista será divulgada ainda hoje pelo Ministério da Saúde.

Até esta segunda-feira (2), faziam parte: Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China.

Até o momento, 240 casos suspeitos de coronavírus já foram descartados em todo o Brasil. Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

Para manter a população informada a respeito do novo coronavírus, o Ministério da Saúde atualiza diariamente, os dados na Plataforma IVIS, com números de casos descartados e suspeitos, além das definições desses casos e eventuais mudanças que ocorrerem em relação a situação epidemiológica.

