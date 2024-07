Veículo de empresa de advocacia é flagrado jogando lixo próximo a margem de rio em Belém

Veículo de empresa de advocacia é flagrado jogando lixo irregular próximo a margem de rio em Belém — Foto: Divulgação/Agência Belém

Empresa foi autuada e recebeu multa no valor de R$ 5 mil após infração ambiental, que proíbe descarte em área de margem de rio.

O veículo de uma empresa de advocacia foi flagrado na manhã de quarta-feira (17) descartando restos de materiais de construção em um local irregular na travessa Antônio Baena, entre a avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém.

Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) identificaram a empresa infratora após investigar a placa do veículo. Uma multa no valor de R$ 5 mil reais foi aplicada após infração ambiental, que proíbe o descarte em área de margem de rio. A informação foi divulgada nesta quinta (18).

O crime ambiental é baseado na lei 6514/2008, do município de Belém e o escritório de advocacia já foi oficialmente notificado sobre o descarte irresponsável.

Segundo a Semma, os responsáveis se recusaram a receber o documento, entregue no fim da tarde desta quarta-feira (17). Após a recusa, a empresa terá que procurar a Semma para ter mais informações sobre o processo.

O órgão público já marcou a data de audiência, onde oportuniza um acordo com 60% de desconto. Caso a empresa não compareça, o processo vai tramitar até chegar à Procuradoria Geral do Município de Belém (PGM).

Outro flagrante

Durante a fiscalização junto a Guarda Municipal de Belém (GMB) também foi flagrado outro descarte irregular de resto de obras no canal da travessa Antônio Baena, com a avenida Pedro Miranda.

Os responsáveis pelo descarte foram advertidos pela Semma e, em caso de reincidência, serão multados por crime ambiental.

