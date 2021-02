Pará tem mais 13 crianças diagnosticadas com covid-19; total de casos passa de 331 mil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Até o final desta tarde, a disponibilidade de leitos para pacientes de covid-19, segundo levantamento do Governo do Estado, é de: leitos clínicos – de 500 ofertados, 299 disponíveis (ocupação de 30,2%); clínicos pediátricos – de 15 ofertados, 5 disponíveis (ocupação de 66,67%); UTI Adulto – de 335 ofetados, 79 disponíveis (ocupação de 76,42%); UTI Pediátrica – de 19 ofertados, 13 disponíveis (ocupação de 31,58%) e UTI Neonatal – de 3 ofertados, 2 disponíveis (ocupação de 33,33%).

A taxa de ocupação de leitos nas regiões do Estado é de 40,82% de total de 485 leitos clínicos e de 76,92% de 325 leitos de UTI ofertados. No Baixo Amazonas, a ocupação é de 97,73% para 44 leitos de UTI e de 85% para 20 leitos clínicos. Na região de Carajás, é de 100% para 20 leitos clínicos e de 84,62% para 39 leitos de UTI.São 759 casos em análise e 52.617 descartados. A taxa de letalidade do Estado é de 2,32%.Leitos

