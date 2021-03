Pró-Saúde está com vagas de emprego em hospitais no Pará

Os interessados devem acessar o site da entidade para a inscrição no processo seletivo

A Pró-Saúde, uma das maiores entidades filantrópicas de gestão em serviços de saúde e administração hospitalar do Brasil, está com vagas de emprego no estado do Pará. As oportunidades contemplam os municípios de Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém e Parauapebas.

Conheça as vagas e local de atuação

As oportunidades contemplam vários níveis de escolaridade e são para as áreas assistenciais, administrativas e de apoio. Todas as vagas são destinadas, também, para Pessoas com Deficiência (PCDs).

O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, tem vagas para técnico de enfermagem. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de março.

Os interessados na vaga de maqueiro, com atuação no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, têm até a próxima sexta-feira, 12, para realizar a inscrição.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB) abriu processo seletivo para a vaga de Técnico de Segurança do Trabalho. Os candidatos podem participar da inscrição até 15 de março. A vaga também está disponível para Pessoas com Deficiência (PCD).

Já no Hospital de Campanha do Hangar, em Belém, há vaga para enfermeiro no setor de Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e contador. Respectivamente, as inscrições podem ser feitas até os dias 10 e 11 deste mês.

Por fim, no Hospital Yutaka Takeda (HYT), em Parauapebas, as vagas são temporárias para nutricionista, farmacêutico, copeiro hospitalar, auxiliar de farmácia, auxiliar de regulação médica e auxiliar de higienização e limpeza. Os interessados devem se inscrever até 14 de março.

Processo seletivo

Para participar, é necessário que o candidato acesse o menu “Trabalhe Conosco”, no site da Pró-Saúde e, em seguida, a opção “Conheça nossas oportunidades”, clique na vaga desejada e realize a inscrição.

O endereço do site da instituição: https://www.prosaude.org.br/

Informações adicionais, como requisitos básicos para candidatura, estão disponíveis no site. Vale lembrar que os currículos passarão por triagem e os selecionados serão contatados diretamente por cada Hospital.

Assim, cada etapa do processo seletivo, como provas e entrevistas, será realizada no próprio local da vaga. Todas as etapas são eliminatórias.

