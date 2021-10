Hospitais paraenses estão com vagas de trabalho abertas em três municípios

Três hospitais gerenciados pela entidade filantrópica Pró-Saúde no Pará estão contratando profissionais de diversas áreas. As oportunidades são para atuação nos municípios de Altamira, Ananindeua e Marabá.

Com mais de 50 anos de história, a Pró-Saúde é uma das maiores no ramo da gestão hospitalar no país.

No Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, as oportunidades são para analista de recrutamento e seleção, auxiliar administrativo, supervisor de almoxarifado e cozinheiro, além de vagas exclusivas para PCDs.

Em Ananindeua, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), os candidatos têm oportunidade de trabalho para analista de laboratório, com prazo para inscrição até o dia 16 de outubro.

No Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, as vagas são para os cargos de técnico em segurança do trabalho, psicólogo clínico e médico do trabalho, todos com inscrições abertas até 15 de outubro.

Inscrições

Os interessados em participar dos processos seletivos devem acessar o site da Pró-Saúde, no endereço: https://www.prosaude.org.br . Em seguida, clicar no menu “Trabalhe Conosco”, no site da entidade e selecionar a opção “Conheça nossas oportunidades”.

Em seguida é só clicar na vaga desejada e, depois, acessar a opção “Cadastre seu Currículo”. Pessoas com Deficiência (PCD) podem se candidatar.

