Pará vai sediar Encontro Nacional do IRB, em novembro

O Estado do Pará vai sediar, nos dias 9 e 10 de novembro próximo, um dos Encontros Nacionais do Instituto Rui Barbosa (IRB). O Encontro Nacional Região Norte 2017, que abordará o tema “Os Desafios da Gestão da Saúde na Amazônia Legal”, tem a parceria entre o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA) e Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA). Os dois dias de atividades ocorrerão na sede do TCM-PA, no bairro do Telégrafo, em Belém.

Palestrantes de várias regiões brasileiras e de outros órgãos virão à capital paraense para discutir questões sobre a saúde, como o SUS, fortalecimento da atenção básica e a transparência na compra de

medicamentos. Segundo o presidente do TCM-PA, conselheiro Daniel Lavareda, esses encontros realizados pelo IRB buscam a capacitação e o aprofundamento em temas especializados e inerentes à matéria relativa ao controle, visando ao aperfeiçoamento de membros e servidores dos Tribunais de Contas brasileiros.

O Instituto Rui Barbosa oferece capacitação por meio do planejamento e execução de Encontros Nacionais, em cada uma das cinco regiões do País, com posterior divulgação e disseminação do conhecimento por meio do portal eletrônico do IRB.

As inscrições são gratuitas e online através do link

https://libano.tce.mg.gov.br/eeventos/encontronacionaldoirb/3479

ENCONTRO NACIONAL REGIÃO NORTE 2017 – “OS DESAFIOS DA GESTÃO DA SAÚDE NA AMAZÔNIA LEGAL”

LOCAL: TCM/PA – Tv. Magno de Araújo, 474, Telégrafo, Belém – PA

HORA: 10h

PERÍODO: 09 e 10/11/2017

CONTATOS: 3244-5812 e 3210-7501 – comunicação.tcmpa@gmail.com

DIA 09/11/2017 – QUINTA-FEIRA

8h – 9h

Credenciamento

9h – 9h30

Abertura do Encontro

09h30 – 11h

Palestra ” Sistema Único de Saúde e Financiamento”

Palestrante Charles Cezar Tocantins de Souza

Vice-Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.

11h – 12h30

Painel: Monitoramento e Disseminação de Indicadores de Saúde: Lançamento do Boletim da Saúde do

Estado do Pará

Painelista Prof. Dr. Eduardo José Monteiro da Costa

Diretor Presidente Fundação Amazônia de Amparo e Estudos e Pesquisas

12h30 – 14h30

Intervalo para o almoço

_____________________________________________________________________________

14h30 – 16h30

Palestra – “Fortalecimento de Atenção à Saúde – Programas do Ministério da Saúde”

Palestrante – João Salame Neto

Diretor do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde

16:00h – 16:30h

Intervalo

16h30 – 18:00h

Palestra – “A gestão hospitalar com foco na eficiência e na humanização”

Palestrante – Milene Teixeira da Silva Ferreira

Auditora de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará

Controladora da CPP

Dia 10/11/2017 – Sexta-feira

9h – 10h

Palestra:

“O Melhor Remédio é a Transparência: Controle social de medicamentos no Estado do Pará”

Palestrante – Ivan Silveira da Costa

Presidente do Observatório Social de Belém

Intervalo

10h30 – 12:00h –

Palestra – “Judicialização da Saúde”

Palestrante – Conselheiro Sebastião Helvécio

Presidente do Instituto Rui Barbosa e Conselheiro do TCE-MG

12h – 12h30

Encerramento

Fonte: TCM PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...