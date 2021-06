Paraense cai em silo de grãos e morre em Santa Catarina

Valério dos Santos, 26 anos, trabalhava em uma multinacional com a limpeza e desentupimento do silo, que estava carregado de grãos de milho, quando sofreu a queda

Valério dos Santos, de 26 anos, morreu na manhã da última terça-feira, 1º, após cair dentro de um silo de grãos de uma multinacional, onde ele trabalhava, em Nova Veneza, sul de Santa Catarina.

A vítima era natural do município de Tailândia, sudeste do Pará, e trabalhava no local com a limpeza e desentupimento do silo, que estava carregado de grãos de milho, quando sofreu a queda. Dois colegas de trabalho ainda tentaram resgatá-lo, mas Valério acabou afundando nos grãos.

Os outros trabalhadores que prestaram os primeiros socorros disseram que viram a vítima com os braços erguidos, e com o rosto descoberto, até o último instante antes de afundar nos grãos de milho.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina confirmou que foi acionado e iniciou uma complexa operação de resgate, que envolveu até uma retroescavadeira, para fazer buracos na parte de baixo do silo, de onde era possível observar o corpo da vítima. O médico do Samu ainda tentou reanimar Valério, após ele ser retirado, mas o jovem já estava sem vida.

Em nota, a JBS Alimentos, empresa onde a vítima trabalhava, manifestou solidariedade à família do funcionário, disse prestar toda assistência necessária e aguardar as investigações do caso.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Valério. “Não dá para acreditar. Um menino cheio de vida, a alegria morava nele, sempre muito atencioso com todos. Vou guardar sua amizade eternamente comigo”, disse uma amiga da vítima. “Um colega de trabalho diferenciado, lamentável demais, sem palavras. Vá em paz”, comentou outra amiga.

