Paraense é encontrado morto dentro de caixa de madeira no interior de Roraima

A Polícia Militar encontrou o corpo da vítima após uma denúncia anônima. Gilberto Oliveira Rodrigues, de 39 anos, teve traumatismo crânio encefálico (Foto: Reprodução)

O corpo de um paraense, identificado como Gilberto Oliveira Rodrigues, de 39 anos, foi encontrado na manhã do último sábado (16), na vila da Penha, no município de Mucajaí, na região sul de Roraima (RR).

Natural de Itaituba (PA), Gilberto estava com um corte profundo na cabeça e foi deixado dentro de uma caixa de madeira, na margem da vicinal 21. O caso foi registrado na Delegacia de Mucajaí. As informações são do portal Giro.

Polícia investiga a autoria e motivação do crime.

De acordo com a polícia, o corpo de Gilberto foi encontrado enrolado em lençóis. Junto, estavam os documentos de identificação da vítima. A causa da morte foi causada por traumatismo crânio encefálico.

A Polícia Militar chegou até o cadáver da vítima após uma denúncia anônima. Ao chegar no local, os agentes não encontraram nenhuma testemunha.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo, e segue aguardando o comparecimento de familiares de Gilberto para liberação para o velório.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/12/2022/07:05:53

