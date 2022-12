Filha é presa por suspeita de maus-tratos contra a própria mãe em Sinop (MT)

Caso aconteceu no bairro Jardim das Palmeira, em Sinop —

Caso aconteceu no Bairro Jardim das Palmeiras, na tarde desse sábado (17). A Polícia Civil apura o caso.

Uma mulher, de 34 anos, foi presa nesse sábado acusada de maus-tratos contra a própria mãe, uma idosa, de 73 anos. O caso aconteceu na tarde desse sábado (17), no bairro Jardim das Palmeiras, em Sinop, a 503 km de Cuiabá.

Segundo a Polícia Militar, informações de testemunhas davam conta de que a idosa era frequentemente agredida pela filha.

Entretanto, dessa vez, uma pessoa foi chamada e viu as agressões. Essa testemunha relatou à policia que presenciou o momento em que a filha empurrou e derrubou a mãe.

Segundo a polícia, a testemunha ainda externou a intensão de abrir uma representação criminal contra a filha da idosa.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/12/2022/07:05:53 com informações do G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...