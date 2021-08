Paraense é morto após chamar colega de corno durante futebol

O corpo da vítima foi encaminhado para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), em Castanhal. (Foto| Reprodução/Redes Sociais)

O caso aconteceu durante uma partida de futebol em Bragança, município do nordeste do Estado

Domingo com futebol, amigos e aquela cervejinha é sempre uma combinação perfeita e ajuda a descontrair após uma semana intensa. Porém, nem todo mundo aceita certas brincadeiras, como foi o caso de um homem que não gostou de uma “trolagem” tirada por um colega em Bragança, no nordeste paraense. O caso ocorreu no último domingo (15).

A “mordição” acabou em morte, após a vítima identificada como Josimar Saraiva da Silva, de 31 anos, chamar um colega de corno durante uma partida de futebol que acontecia no campo do Dioguinho, às margens da BR-308.

De acordo com informações de testemunhas, Josimar que era conhecido popularmente como Loirinho e trabalhava em uma metalúrgica da região, estava assistindo a partida de futebol quando, ele e o principal suspeito do crime identificado apenas como “Negão”, iniciaram um desentendimento.

Testemunhas informaram que Josimar morava no bairro da Vila Sinhá, e que após ele chamar o suspeito de corno, o acusado sacou uma faca e desferiu um golpe, que atingiu o coração da vítima. Josimar ainda chegou a ser socorrido mas não resistiu e morreu.

O Instituto Médico Legal (IML) de Bragança, realizou a remoção do corpo de Josimar, que foi encaminhado para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), em Castanhal, onde passará por exames de necropsia.

O principal suspeito do crime está foragido.

Autor: Diário Online em segunda-feira, 16/08/2021, 11:22 –

