Corpo de Bombeiros lança Operação Fênix 2021

Objetivo é prevenir a ocorrência de incêndios florestais no Pará (Foto:Cristino Martins/O Liberal)

Operação Fênix foi apresentada durante coletiva de imprensa, realizada na tarde desta segunda-feira, 16

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) lançou, durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (16), a Operação Fênix 2021, que, dividida em quatro etapas, tem como objetivo prevenir os casos de incêndios florestais no Estado do Pará.

Em sua terceira edição, a Operação Fênix 2021 contará com 280 homens do CBMPA especialistas no combate de incêndios florestais, que fazem parte da Força Estadual de Combate ao Desmatamento (FECD), além de outros órgãos de controle ambiental e segurança pública. Os agentes contarão com todo o aparato necessário para o êxito da ação, como aeronaves, ônibus e carros especializados.

A operação será deflagrada em áreas com os maiores índices de incêndios florestais, a partir de dados indicados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Dentre os municípios que receberão as ações, estão principalmente os localizados na região sul do estado, como Redenção, Marabá, São Félix do Xingu, Canaã dos Carajás.

O coronel Hayman, do Corpo de Bombeiros, comentou sobre as ações que já estão sendo desenvolvidas para controlar os pontos de queimadas já identificados nos últimos dias. “Nós temos alguns incêndios já acontecendo, principalmente no sul do Pará, para o lado de Redenção, Parauapebas, Novo Progresso. Já estamos com a tropa sendo deslocada para esta região para poder conter essas situações”, afirma.

A primeira fase da Operação Fênix 2021 seguirá até o próximo dia 31 de agosto de 2021; a segunda, de 27 de agosto a 15 de setembro; a terceira, de 11 de setembro a 30 de setembro e a quarta de 26 de setembro a 15 de outubro.

Para o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, a operação visa se antecipar à ocorrência das queimadas. “Historicamente, os meses de agosto, setembro e outubro são de queimadas. Nosso objetivo é já estarmos nos locais onde se dá esse tipo de sinistro, primeiro para prevenir. Segundo, para que, se ocorrer, não deixar se alastrar e difícil de se conter. E terceiro para responsabilizar aqueles que forem encontrados em culpa, seja na questão administrativa, seja criminalmente”, explica.

Por:Ana Laura Carvalho/O Liberal Amazônia

16.08.21 17h01

