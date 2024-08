Paraense envolvida em homicídio em Castanhal é presa em SC

Ela ocupava uma posição alta em facção criminosa de Castanhal | Foto: Reprodução/RBATV

Waldenilza Ketenlen da Paixão Garcia é suspeita de envolvimento no assassinato de Antônio Risiomar Alves Montevão.

“Shinobu”, como é conhecida no mundo do crime Waldenilza Ketenlen da Paixão Garcia, foi presa nesta quinta-feira (1°) no município de Biguaçu, em Santa Catarina.

Ela é investigada pelo assassinato de Antônio Risiomar Alves Montelvão, de 37 anos, que foi torturado e decapitado na sua casa, no bairro Rouxinol, em Castanhal, a 60 km de Belém, no início de 2023.

Waldenilza era a última dos suspeitos do crime que ainda não havia sido presa. Outros seis suspeitos foram presos ainda no ano passado.

Ela ocupava uma posição de destaque em uma facção criminosa de Castanhal.

Fonte: Rafael Miyake com informações de RBATV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/10:01:00

