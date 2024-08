Rebeca é a maior medalhista mulher do Brasil em Olimpíadas

Rebeca se torna cada vez mais uma referência não só na ginástica | Foto: Luiza Moraes / COB

Rebeca Andrade conquista prata em Paris-2024 e se torna a mulher brasileira com mais medalhas olímpicas, totalizando quatro pódios.

Aprata no individual geral em Paris-2024 faz da ginasta Rebeca Andrade, 25, a mulher brasileira com mais medalhas em Jogos Olímpicos.

Ela chegou ao seu quarto pódio olímpico e ultrapassou Hélia de Souza, a Fofão, do vôlei (um ouro e dois bronzes), e Mayra Aguiar, do judô (três bronzes).

Além disso, qualitativamente, Rebeca se torna a quarta maior medalhista da história olímpica do Brasil.

Com um ouro, duas pratas e um bronze, a paulista igualou-se ao canoísta baiano Isaquias Queiroz, também presente a estas Olimpíadas, que tem essas mesmas medalhas, obtidas no Rio-2016 (duas pratas, um bronze) e em Tóquio-2020 (ouro).

As conquistas de Rebeca aconteceram agora –a prata desta quinta-feira (1º) no conjunto dos quatro aparelhos mais o bronze por equipes- e em Tóquio, nos Jogos realizados em 2021 devido à pandemia de coronavírus.

Na Ásia, ela foi campeã no salto sobre a mesa e ficou em segundo lugar no individual geral, atrás da norte-americana Sunisa Lee.

Desta vez, outra ginasta dos EUA, a fenomenal Simone Biles, foi quem superou a brasileira no individual geral (disputa em que a atleta se apresenta no solo, no salto, nas barras e na trave).

Rebeca, agora, fica atrás entre os maiores nomes brasileiros em Olimpíadas apenas dos velejadores Robert Scheidt (cinco medalhas; dois ouros, duas pratas, um bronze) e Torben Grael (cinco medalhas; dois ouros, uma prata, dois bronzes) e de Serginho (Escadinha), do vôlei, que tem em sua coleção quatro láureas (dois ouros e duas pratas).

No quantitativo (total de medalhas, independentemente da cor), Rebeca, com quatro, só perde para Scheidt e Torben (cinco cada um) e está empatada com Serginho, Isaquias e Gustavo Borges (natação).

Considerando-se só as conquistas brasileiras em provas individuais, Rebeca, com três medalhas olímpicas (duas no individual geral e uma no salto), iguala-se a Isaquias (três pódios, todos na canoa C1), Scheidt (três pódios na classe laser), Gustavo Borges (três pódios; dois nos 100 m livre, um nos 200 m livre) e à judoca Mayra Aguiar (três pódios, até 78 kg).

1 OURO 🥇

2 PRATAS 🥈

1 BRONZE 🥉 Rebeca Andrade já é a MAIOR MEDALHISTA brasileira da história! 🔥🇧🇷 Lenda viva!#TimeBrasil #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/QU2cAzo0qc — Time Brasil (@timebrasil) August 1, 2024

MAIORES MEDALHISTAS DO BRASIL EM OLIMPÍADAS

Robert Scheidt, vela (5) – 2 ouros, 2 pratas, 1 bronze

Torben Grael, vela (5) – 2 ouros, 1 prata, 2 bronzes

Serginho, vôlei (4) – 2 ouros, 2 pratas

Isaquias Queiroz, canoagem velocidade, e Rebeca Andrade, ginástica artística (4) – 1 ouro, 2 pratas, 1 bronze

Gustavo Borges, natação (4) – 2 pratas, 2 bronzes

Marcelo Ferreira, vela (3) – 2 ouros, 1 bronze

Bruninho, Giba, Dante e Rodrigão, vôlei (3) – 1 ouro, 2 pratas

Emanuel e Ricardo, vôlei de praia (3) – 1 ouro, 1 prata, 1 bronze

Cesar Cielo, natação, Rodrigo Pessoa, hipismo, e Fofão, vôlei (3) – 1 ouro, 2 bronzes

Mayra Aguiar, judô (3) – 3 bronzes

