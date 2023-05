Paraense está entre os 15 mortos em operação contra quadrilha que já dura três semanas no Tocantins

Criminoso usava sacos de fibras sintéticas para tentar despistar a polícia — Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Suspeito fazia parte da quadrilha que participou de assalto à empresa de transporte de valores no MT e que invadiu quartel da PM.

Um paraense está entre mortos em tiroteio com policiais durante a operação Canguçu, que já dura três semanas no Tocantins. Desde o início da operação, já são 15 criminosos mortos e dois presos até esta quinta-feira (4).

Segundo a força-tarefa, o paraense fazia parte da quadrilha que participou de assalto à empresa de transporte de valores no interior do Mato Grosso, há quase um mês. Depois da ação, o grupo fugiu para o interior do Tocantins.

Outro crime que ele estaria ligado seria a invasão em abril ao quartel da Polícia Militar de Confresa, no Mato Grosso, segundo a Polícia.

De acordo com as forças de segurança, os criminosos estavam escondidos na mata e usavam nos pés sacos de fibras sintéticas. Uma estratégia para se deslocar pela mata sem deixar rastros.

A Polícia prendeu em Araguaína um homem de 30 anos, apontado como líder da quadrilha. Ele alugou as casas em Redenção usadas como apoio antes do assalto em Mato Grosso.

A Polícia afirma que ele usou nome falso e fugiu para o Tocantins depois de que dois suspeitos foram presos em Redenção.

O local foi usado pela quadrilha antes de saírem em direção à rodovia BR-158 para a invasão ao quartel da PM do Mato Grosso e assaltar uma empresa de transporte de valores. Depois da ação, os criminosos fugiram para o interior do Tocantins.

Para localizar os assaltantes uma força-tarefa foi montada com militares do Pará e outros quatro estados.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do TO, a operação Canguçu já dura quatro semanas. Três assaltantes foram presos, 15 morreram em confronto com a Polícia e suspeitos ainda seguem foragidos. As buscas não tem prazo para acabar.

A Gerência de Combate ao Crime Organizado do MT investiga a participação de outros criminosos paraenses na ação em Confresa, próximo à divisa com o Pará, no dia 9 de abril.

Operação Canguçu

Na segunda-feira (1º) a operação Canguçu chegou à sua terceira semana de buscas pelos criminosos. Durante este período, armas de guerra e milhares de munições foram apreendidas.

A força-tarefa para caçar os criminosos conta com cerca de 350 policiais de cinco estados, três helicópteros, embarcações, drones e cães farejadores. As buscas no território tocantinense começaram no dia 10 de abril e não têm um prazo para acabar.

Os governadores de Tocantins, Goiás e Mato Grosso visitaram a base da operação na semana passada e afirmaram que o objetivo é encontrar até o último criminoso.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 05/05/2023/16:25:21, Com informações do g1 Pará — Belém.

