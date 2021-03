Paraense fica indignada com fechamento de prostíbulo: “presidente não deu auxílio put* pra nós”

Alexandre Frota compartilhou essa imagem com alguma das garotas que estavam trabalhando no local. | Foto:Reprodução

Sem pudor, Noelle Araújo reclamou da fiscalização no local, necessária contra a pandemia de Covid-19.

Aparaense Noelle Araújo relatou em seu perfil no Instagram como foi a operação que ocorreu na “casa noturna” Bahamas Club, em Moema, zona sul de São Paulo, na noite de quarta-feira (17).

A ação faz parte da força-tarefa formada para fiscalizar o cumprimento de restrições previstas na fase emergencial adotada no estado para combater a pandemia do coronavírus.

Indignada, a “influencer” relatou a presença dos policiais e tudo que estava ocorrendo no local. Ela ainda conversou com outras garotas de programa que garantem que trabalhar no local é a única fonte de renda.

Noelle, que possui dois filhos e viajou para São Paulo “a trabalho”, ainda brincou dizendo que não estão “fazendo sexo oral para não tirar a máscara”, mas sim “apenas de quatro”. A jovem desabafou ainda, reclamando de ainda não terem tomado vacina, já que elas “atendem muitos velhos”.

Além disso, ela diz que o presidente Jair Bolsonaro esqueceu das “putas” (sic) na hora do auxílio emergencial e, junto com as colegas de trabalho, reclamaram das medidas sanitárias necessárias para coibir o avanço da doença, inclusive entre idosos e crianças.

Vale lembrar que em São Paulo, neste momento é permitido o funcionamento apenas dos serviços essenciais. Além disso, a fase emergencial determina um toque de recolher das 20h às 5h.

O PROSTÍBULO

O Bahamas, conhecido como principal ponto de encontro de prostitutas de luxo na capital, pertence a Oscar Maroni, o magnata do sexo. O deputado federal Alexandre Frota (PSDB), que acompanhou a fiscalização, divulgou vídeo nas redes sociais mostrando a operação. Segundo ele, a força-tarefa recebeu a informação de que uma festa clandestina seria realizada no Bahamas.

“Nossa força-tarefa é para coibir essas festas e fazer com que elas não aconteçam em hipótese alguma”, disse. “Não é possível festa com três mil mortos por dia. Não é

justo”.

No local estavam 54 pessoas entre funcionários e frequentadores. Elas teriam sido levadas para uma delegacia para assinar um termo circunstanciado. Porém, a situação não foi relatada por Noelle, que diz nas redes sociais que foi para casa após a boate fechar.

Na mesma noite, os fiscais encerraram uma festa realizada em uma tabacaria na Freguesia do Ó, na zona norte da capital. No local, mais de 40 jovens estavam aglomerados e alguns dividiam narguilés.

Na madrugada de domingo (14), O atacante Gabigol, doFlamengo, e o funkeiro MC Gui foram detidos em um cassino de luxo no bairroVila Olímpia, na zona oeste da cidade de São Paulo.

Além de a prática de jogos de azar ser proibida no Brasil, os frequentadores foram encontrados desrespeitando as regras sanitárias na véspera do plano emergencial.

Gabigol e MC Gui, e os demais frequentadores do cassino assinaram um termo circunstanciado de ocorrência após se comprometerem a comparecer à polícia quando forem requisitados. Eles foram liberados na sequência.

Com informações da Folhapress

