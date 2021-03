Altamira, no PA, fica sem leitos de UTI e deixa mais rígidas as restrições de circulação de pessoas

Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira — Foto: Pró-Saúde

Cidade resolveu aumentar as restrições como prevenção ao novo coronavírus.Em Altamira, sudoeste do Pará, o Comitê Municipal contra a Covid-19 definiu, nesta quarta (17) medidas mais rígidas de combate à pandemia no município.

Região Xingu fica sem leitos de UTI disponíveis para Covid-19

Entre as medidas estão a proibição de circulação de pessoas pelas ruas no horário entre 19h e 5h. Reuniões públicas com mais de dez pessoas também estão proibidas. Aulas presenciais estão suspensas.

Segundo as novas medidas, o comércio terá horário de funcionamento restrito. E a venda de bebidas alcoólicas está proibida, inclusive por serviço de entrega.

O Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), que atende a região, não tem mais vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os municípios de Brasil, Medicilândia e Vitória do Xingu também adotaram as medidas. As cidades encaminhavam pacientes para o HRPT, para tratamento da Covid-19.

