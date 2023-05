Paraense suspeito do atentado que matou torcedor do Corinthians chega ao Pará

Torcedor do Paysandu que atacou torcedores e teria sido responsável por morte em Belém é recambiado ao Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Delegado explica que Patrick Costa, que é torcedor do Paysandu, já tinha se envolvido em briga de torcida, antes do atentado que matou Rafael de Moura Merenciano, no dia 13 abril, em Belém.

O paraense Patrick Costa, preso suspeito do atentado que matou o torcedor corinthiano Rafael de Moura Merenciano, no dia 13 abril, chegou ao Pará nesta sexta-feira (12). Ele desembarcou no aeroporto de Belém, após ter sido recambiado.

Patrick tinha fugido do Pará e foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (10). Aos 29 anos, é paraense e, segundo a polícia, faz parte de uma torcida organizada do Paysandu – maior time rival do Remo.

O atentado contra torcedores do Corinthians ocorreu em Belém antes da partida contra o Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil, em Belém, no dia 12 de abril deste ano. Patrick Luiz Dias da Costa foi preso em Maceió, estado de Alagoas.

Segundo o delegado Luiz Xavier, diretor da Divisão de Homicídios, Patrick é reincidente em casos de briga de torcida, tendo saído em janeiro deste ano para responder em liberdade.

As investigações, segundo o delegado, apontam que ele estaria monitorando a torcida do Corinthians para se vingar de um episódio anterior, em setembro de 2022, em que torcedores do Paysandu teriam sido agredidos e a faixa retirada. À época, ele já estaria envolvido em uma tentativa de atentado.

“Patrick alega que fez tudo sozinho, diz que pegou um mototáxi e que teria efetuado disparo com foguete que atingiu a vítima. A ação teria sido premeditada, porque a perícia comprovou que o objeto usado no crime teria sido adulterado. Tudo isso demonstra a periculosidade dele”.

O delegado informou que os indícios do crime apontam que Patrick teria agido com dolo, assumindo risco de homicídio. Com a transferência, agora ele deve permanecer no sistema penitenciário do Pará à disposição da Justiça.

O homem é suspeito de atingir com disparos de rojão Rafael de Moura Merenciano, 35 anos. Rafael saiu de São Paulo para Belém para acompanhar o jogo do Corinthians.

A polícia identificou Patrick Costa depois de analisar imagens de câmeras de segurança e ouvir o depoimento de torcedores. O suspeito chegou a ser ouvido, em Belém, dias após o crime.

Naquela ocasião, ele confessou ter atirado o rojão contra a torcida do Corinthians, mas foi liberado porque não estava em flagrante e, após isso, fugiu.

O mandado de prisão foi expedido na última segunda-feira (8). Segundo a polícia, o suspeito havia sido preso em 2022 por tentativa de homicídio, depois de esfaquear uma pessoa, durante uma briga entre torcidas em um bar no bairro de Canudos, em Belém, mas foi liberado em janeiro de 2023.

Após a prisão, que contou com apoio de policiais civis do Estado de Alagoas, o preso foi novamente interrogado e está custodiado no sistema prisional alagoano. O aparelho celular foi apreendido, e será periciado para coleta de outras provas.

Segundo a investigação da Divisão de Homicídio de Belém, a motivação do crime estava relacionada a uma desavença registrada em anos anteriores, envolvendo membros de organizações de torcedores do Paysandu com torcedores do clube paulista, que haviam sido hostilizados durante uma partida de futebol em São Paulo. A vinda do time à capital paraense seria uma oportunidade para vingança.

“Sabemos que o ato cometido pelo indiciado não é isolado, e estamos investigando a participação de outros envolvidos. Certamente que durante novos depoimentos e análise do aparelho celular apreendido será possível colher novas informações e indícios de autoridade e materialidade, além da participação de outros suspeitos, que também auxiliaram na prática do crime ou na fuga dele para o Estado de Alagoas”, completou o delegado-geral Walter Resende.

Jogo pela Copa do Brasil

Antes do jogo, enquanto caminhava em direção ao estádio, Rafael de Moura Merenciano foi atingido por um rojão. Havia muitas pessoas na rua, na Avenida Augusto Montenegro, umas das principais da capital paraense. Imagens mostram o momento do barulho do estouro do rojão, seguida da correria de torcedores. (Veja o vídeo abaixo)

Rafael foi atingido pelas costas. Ele chegou a ser socorrido para um hospital de Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

