Em Itaituba, no Pará, teto de hospital desaba durante forte chuva, que deixou ruas submersas; vídeo

Diversos bairros tiveram imóveis invadidos pela água. Prefeitura diz que chuva foi uma das maiores nos últimos dez anos e decreta de situação de emergência.

Chuva causa estragos no Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba

Durante forte chuva nesta quinta-feira (11), a água chegou a invadir o Hospital Regional Público do Tapajós, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Vários bairros ficaram alagados.

Segundo a prefeitura, foram mais de 200 milímetros registrados em cerca de 12 horas de chuva – considerada uma das maiores dos últimos dez anos. Ruas foram alagadas, além de registros de deslizamentos e de famílias desabrigadas ou desalojadas.

Equipes da prefeitura, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Defesa Civil, foram acionadas para ajudar a amenizar as perdas e danos causados a moradores pelo grande volume de águas.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a unidade de saúde com diversas goteiras – assista acima. Uma parte do teto de uma área do hospital chegou a desabar, conforme mostram as imagens.

Vários bairros, como o Liberdade, ficaram com as ruas submersas. Outro vídeo mostra a casa de um morador, que foi totalmente tomada pela água – veja abaixo. Os móveis chegaram a ficar totalmente cobertos.

A prefeitura de Itaituba anunciou, por meio das redes sociais, que decretou situação de emergência no município.

Sobre o hospital, o g1 solicitou à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) mais informações sobre a situação da unidade, que é referência para atendimento de seis municípios, mas ainda não havia obtido resposta até a publicação da reportagem.

Fonte g1 pa

