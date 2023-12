Paraenses participam de concursos de beleza internacionais

Jovens estudantes paraenses representam o Brasil em concursos internacionais que serão realizados em 2024 na Europa.

O Pará é um dos estados com as pessoas mais bonitas do Brasil. Isso tanto é verdade que três estudantes paraenses terão a missão de representar o Brasil em concursos de beleza internacionais no próximo ano.

Eleitas no Beleza Fashion Brasil 2023, ocorrido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no último final de semana, Alexia Paukner, de 10 anos, conquistou o título de Miss Brasil Juvenil Celebration 2024, Rivea Silva, de 17 anos, é a Miss Brasil Teen Celebration 2024, e a pequena Sophia Guimarães, de 9 anos, é a Mini Miss Brasil Revelação. São os primeiros títulos inéditos conquistados pelas paraenses.

”Nós ficamos muito felizes com as colocações das meninas porque nos empenhamos bastante junto às famílias delas para tornar esse sonho possível. Também é uma grande vitória porque é o nome do Pará que fica lá em cima quando ganhamos os títulos nacionais, isso demonstra um trabalho ético e sério que venho realizando há mais de 10 anos com crianças, jovens e adolescentes aqui no Estado. Tenho muito carinho e amor por esse trabalho, por ter dado a oportunidade dessas crianças de desenvolver suas habilidade e se tornarem adultas compromissadas com o social”, destaca a empresária Élida Ferreira, coordenadora do Beleza Fashion Pará.

As paraenses seguem, agora, em preparação para os concursos internacionais, que deverão ser disputados em um país da Europa. O nome do país-sede e a data dos concursos serão divulgados em breve pela coordenação internacional.

”Estou muito confiante que posso trazer esse título para o Brasil e vou me esforçar bastante para isso. Vou me concentrar nas aulas de inglês e cuidar do corpo e da mente, que são coisas indispensáveis na preparação de uma miss, mas acima de tudo, será um prazer representar o Pará lá fora. Estou muito feliz e esperançosa com essa oportunidade”, conta Rivea Silva.

Muito entusiasmada com o título de beleza nacional, a estudante Alexia Pauker conta que está realizando um sonho e quer encorajar outras crianças paraenses a participar de concursos de beleza.

”Os concursos abrem muitas portas para que possamos trabalhar , conhecer pessoas, mudar a nossa visão e fazer contatos com diferentes pessoas. É um mundo muito rico de coisas, então quero encorajar outras meninas do meu amado Pará para que participem também. Temos pessoas lindas e inteligente no nosso Estado que assim como eu podem fazer sucesso no mundo da moda e da beleza”, pondera ela.

O Beleza Fashion Brasil – maior certame de beleza para crianças, jovens e adolescentes do País – teve sete representantes paraenses no concurso deste ano. As crianças e adolescentes foram coordenadas pela empresária Élida Ferreira, coordenadora do Beleza Fashion Pará.

Fonte: DOL / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/12/2023/09:49:24

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...