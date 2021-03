Indígenas podem se inscrever até esta segunda, 15, em concurso da UFPA com salário de R$ 13 mil

Cargo de professor-visitante na área de direitos indígenas (Foto:Thiago Pelaes / UFPA)

Candidato deverá enviar declaração de pertencimento a povo indígena para se candidatar a cargo de professor-visitante

Um concurso público da Universidade Federal do Pará (UFPA) tem vaga temporária aberta até esta segunda-feira (15), para o cargo de professor-visitante na área de direitos indígenas, para o Programa de Pós-Graduação em Direito-Clínica de Direitos Humanos da Amazônia.

É preciso ser indígena, ter título de doutor no Brasil ou exterior, por tempo igual ou superior a cinco anos e inferior a dez anos, em qualquer área do conhecimento, além de possuir currículo na plataforma Lattes do CNPq, com produção relevante e consistente em direitos indígenas e ter experiência de pesquisa, ensino e extensão entre povos indígenas, de preferência no âmbito da Amazônia Legal.

Os salários serão de R$ 13.273,52 para denominação adjunto, R$ 18.663,64 para associado e R$ 20.530,01 para titular, além do auxílio-alimentação de R$ 458 por mês. As inscrições podem ser feitas até as 18h de hoje, pelo site, pagando taxa de R$ 180.

Após fazer a inscrição, o candidato deverá enviar a seguinte documentação para o e-mail cidha@ufpa.br: declaração de pertencimento a povo indígena, com vínculo de pertencimento, atuação e residência na comunidade, emitida e assinada por três lideranças tradicionais, fornecendo os números de CPF e RG das pessoas; cópia de documento de identidade ou passaporte quando estrangeiro; carta de intenção demonstrando afinidade acadêmica com o tema sob concurso e disponibilidade de trabalhar na Amazônia; e Curriculum Lattes atualizado e devidamente comprovado, em três vias.Haverá entre as etapas de seleção apenas a análise do currículo, avaliando formação acadêmica, produção científica, artística, técnica e cultural dos últimos cinco anos, atividades didáticas e atividades técnico-profissionais e administrativas.

O resultado final será homologado pelo Conselho da Unidade após a realização de todos os procedimentos do concurso e divulgado no site. O prazo de validade do processo seletivo será de um ano.

