Maxim, aplicativo de transporte, realiza campanha de doação de sangue em Santarém

Nesta sexta-feira (14), comemorou-se o Dia Mundial do Doador de Sangue. A criação da data foi uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), com o intuito de aumentar a conscientização das pessoas sobre a necessidade de doar sangue e destacar a contribuição dos doadores voluntários para a sociedade, além de prestar apoio aos serviços de coleta espalhados pelo mundo. Diante disso, a Maxim, aplicativo de transporte, realizou uma campanha de doação de sangue em Santarém, das 7h às 17h da sexta-feira. Compareceram ao Hemopa, localizado na avenida Frei Vicente, S/N, bairro de Aeroporto Velho, 21 motoristas cadastrados na plataforma para realizar este ato de cidadania e solidariedade ao próximo. Na ocasião, os motoristas foram assistidos pelo profissionais do Hemopa e pela equipe do escritório da Maxim, que deu todo o suporte necessário.

Foram recolhidas e armazenadas dezenas de bolsas de sangue, que ficarão à disposição para uma eventual necessidade de pacientes internados em diversos hospitais de Santarém e regiões adjacentes. Segundo Rejane Dias, assistente social do Hemopa e responsável pelo setor de captação de doadores da região oeste do Pará, o dia 14 de junho marca a união de todos os hemocentros do planeta para homenagear os doadores de sangue e conscientizar sobre a importância da doação. “Esse tipo de ação da Maxim é muito importante. Nosso hemocentro distribui sangue para 22 municípios da região, além de toda a rede de hospitais de Santarém, e por isso temos a necessidade de manter nossos bancos de sangue sempre abastecidos”, afirma.

Para Beatriz Franco, gerente do escritório em Santarém, ações solidárias como esta devem servir de exemplo para todos: “Ficamos muito felizes com a adesão dos motoristas nesta campanha de doação e os parabenizamos por essa iniciativa. Cada vez mais precisamos de pessoas como eles nos dias de hoje. Essa campanha de doação de sangue faz parte do nosso programa de responsabilidade social da empresa, que tem o objetivo de apoiar a população local e mostrar que a Maxim é uma marca que está atenta às demandas sociais”.

O aplicativo da Maxim está disponível para download nas lojas App Store, Google Play e App Gallery, ou através do link: https://taximaxim.onelink.me/KKXl/TheDonorDay.

Quer doar? Saiba como:

O Hemopa de Santarém funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para doar, basta fazer um agendamento presencialmente, ou ainda pelos telefones: (93) 3524- 7550 / (93) 3524-7560. No dia da doação, o doador deve estar portando um documento oficial com foto. Os critérios básicos para a doação incluem ter entre 18 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg e não apresentar sintomas de nenhuma doença contagiosa. Além disso, o doador precisa ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior. Também é necessário estar alimentado, não ter praticado exercícios físicos exaustivos nem feito ingestão de bebida alcoólica 12 horas antes da doação.

Referência

O serviço Maxim opera no Brasil desde 2021 e está disponível em mais de 50 cidades. Os usuários podem pedir viagens de carro, minivan ou moto, bem como entregas de moto, carro, bicicleta e a pé. A empresa Maxim vem criando tecnologias inovadoras para pedidos de transporte e outros serviços que os tornam mais modernos, acessíveis e seguros.

O Serviço desenvolveu um sistema de hardware e software que permite a conexão de um número ilimitado de clientes e prestadores de serviços e o processamento de milhões de pedidos. O aplicativo de pedido de serviços Maxim e o aplicativo de atendimento de pedidos Taxsee Driver estão entre os aplicativos mais populares, com diversos usuários satisfeitos.

