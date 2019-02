Paraíso | Patrick leva arma para resgate de Tomaz e Clara se desespera

Patrick diz a Clara que vai levar arma para o resgate de Tomaz

Na reta final de “O Outro Lado do Paraíso”, Gael (Sergio Guizé) se prepara para entregar o dinheiro do resgate a Renato (Rafael Cardoso). Ciente de que a situação é arriscada, Clara (Bianca Bin) se preocupa com o ex: “Toma cuidado, por favor.”

Patrick (Thiago Fragoso) não fica para trás e também quer ajudar, ele mostra para a milionária que vai acompanhar o caso armado.

Apreensiva, Clara questiona o uso da arma, mas Patrick explica:

“Eu tenho porte, tenho curso. Já passei por situações difíceis, fica tranquila.”

