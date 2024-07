Partido Liberal (PL) proíbe coligações com PT, MDB e PSOL no Pará

PL emite documento interno com proibição de coligações com alguns partidos. (Foto>Divulgação)

A circular com a proibição foiu enviada às executivas municipais do partido Liberal

O deputado federal Éder Mauro, que é pré-candidato a prefeito de Belém, e o deputado estadual Rogério Barra, emitiram um ofício circular às executivas municipais do Partido Liberal (PL), no último dia 17 de julho, que proíbe coligação partidária com os partidos: PT, MDB e PSOL.

De acordo com o documento, qualquer executiva municipal está proibida de coligar em convenção partidária com os seguintes partidos: PT, MDB e PSOL, sob pena de dissolução da executiva municipal. A decisão é justificada pela necessidade de manter a coerência ideológica do PL, evitando coligações que contrariem a orientação partidária. A circular revela que 86 das 144 comissões municipais do partido no Pará são administradas diretamente por Éder e Barra.

Além disso, com a medida, a ideia da direção do Partido Liberal é evitar o aparelhamento estatal e casos de corrupção. Com as eleições municipais se aproximando, a postura do PL em relação à coligação vai impactar o cenário político. O controle direto de 86 comissões municipais por Mauro e Barra indica uma tentativa de unificar as estratégias eleitorais do partido em todo o estado.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2024/07:21:54

