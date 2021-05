PM encontra plantação com 500 pés de maconha no Pará

PM encontra plantação com 500 pés de maconha em Marapanim, no Pará — Foto: Divulgação/Polícia Militar do Pará

Suspeito foi preso na ação. Sementes e duas sacolas com a planta processada foram apreendidas.

Um homem foi preso pelo cultivo de 500 pés de maconha em uma área rural de São Miguel do Crispim, localizado no município de Marapanim, nordeste do Pará. A ação acontece na sexta-feira (7), mas foi divulgada pela Polícia Militar no domingo (9).

De acordo com a PM, agentes chegaram à plantação depois de uma denúncia anônima. No local, homens monitoravam a plantação quando a polícia chegou. Após a ordem de rendição, os suspeito dispararam contra os policiais e tentaram fugir. Um deles acabou sendo capturado e preso. Na ação, os PMs apreenderam cerca de 500 pés da planta Cannabis sativa, três potes de semente e duas sacolas da planta já processada.

Parte do material foi queimado no local, e o restante levado até a Delegacia de Polícia Civil de Marapanim para os procedimentos legais.

