Passa ano vira ano e a BR-163, no Pará, continua na mesma precariedade

Em 2017 o governo Federal mandou o Exercito para recuperar e manter a trafegabilidade no trecho da rodovia sem asfaltos e cheio de buracos, em 2019 continua impedido a passagem de caminhões. (Foto:reprodução whatsapp Jornal Folha do Progresso)



Em qualquer ponto da rodovia onde não tem pavimento pode ocorrer bloqueio, caminhão sai da estrada,atola,tomba,quebra e ai impede o trafego e faz crescer a fila na rodovia. Muitos deles ficam de quatro cinco dias parados na rodovia. Semana passada a fila chegou na comunidade de Santa Julia , distante 30 km do bloqueio, motoristas bloquearam a via e foram multados pela PRF (POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL).

Em 2017 caminhoneiros pediram socorro, faltava agua e alimento a equipe do Jornal Folha do Progresso mostrou as filas de caminhões parados na BR-163, no Pará, por causa da situação precária da rodovia.

Passou dois anos e a situação ainda não mudou.

Nesta semana entre Novo Progresso e Moraes Almeida , na Cuiabá/Santarém – BR 163 – , caminhoneiros impacientes nos dois sentidos da BR-163. E a fila enorme é só mais um desafio para quem ainda tem muito chão pela frente.

No trecho de 50 km, tem o DNIT e o Exército, estão fazendo obras ., mas a serra em Moraes ainda é empecilho e com a chuva o trecho sem pavimentação dificulta a vida dos motoristas e aumenta o risco de acidentes e restringe a passagem de caminhões. Quando chove, para tudo.

A BR-163 é uma rota importante para o agronegócio, por onde escoa a produção de grãos do Mato Grosso, especialmente para a soja e milho.

O dilema dos motoristas esta bem no meio do caminho, onde termina o asfalto para começar uma longa estrada de chão. Muitos trechos da rodovia foi recuperado outros continuam bem ruins e a safra ainda coincide com o chamado inverno amazônico, período de chuva abundante na região.

Entre Novo Progresso e Moraes Almeida distrito de Itaituba um trecho sem pavimento de 40 quilômetros continuam sem asfalto e acostamento. É lama, buraco. Não há pneu que aguente.

O DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – disse que a meta de asfaltar 60 quilômetros da BR-163 não foi totalmente atingida por causa da antecipação do período de chuvas e de atrasos no fornecimento de matéria prima. A previsão agora é de que a pavimentação seja concluída em 2020.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Mais Vídeos AQUI

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...