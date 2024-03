Passageiro de voo internacional passa mal e morre após pouso de emergência em Natal

(Foto: Reprodução)- O voo de Buenos Aires com destino a Madri foi desviado após espanhol passar mal; aeroporto não tinha médico.

Na noite da última quinta-feira (7), um avião que partiu de Buenos Aires com destino a Madri foi forçado a desviar a rota e realizar um pouso de emergência no aeroporto de Natal. A medida foi tomada devido a uma emergência médica envolvendo um passageiro espanhol de 72 anos, que acabou morrendo. O voo, operado por um Boeing 787 Dreamliner, retomou a jornada à Espanha após a ocorrência.

A Zurich Airport Brasil, responsável pela administração do terminal potiguara, informou que o avião comunicou a emergência médica a bordo e solicitou o pouso em Natal, que foi realizado por volta das 19h.

Conforme o coordenador do Samu Natal, Cláudio Macêdo, o serviço de saúde do aeroporto não contava com um médico, nesta quinta-feira (7) e, por isso, o terminal acionou o Samu RN. Porém, o serviço estava com as UTIs móveis ocupadas em outros atendimentos e pediu auxílio do Samu Natal.

“O aeroporto tem que ter uma unidade de suporte avançado lá, dentro da unidade, mas não tinha médico ontem. A UTI do SAMU Natal chegou a ir até a entrada do aeroporto, mas as pessoas que estavam disseram que o paciente já estava em óbito há mais de vinte minutos”, afirmou o coordenador.

A Zurich Airport

Brasil informou que não existe nenhuma normativa da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que obrigue o Aeroporto Internacional de Natal em manter médico 24 horas. O g1 procurou a Anac e aguarda retorno.

Ambulância no pátio e tentativa de reanimação

A empresa que administra o aeroporto também informou que conta com uma ambulância, que estava posicionada no pátio no momento do pouso. “Tão logo ocorreu o pouso a equipe de socorro do aeroporto realizou o protocolo de atendimento indicado para estes casos, buscando reanimar o passageiro. Mas não houve êxito”, informou.O g1 pediu informações à Air Europa sobre a emergência médica, mas a companhia aérea se limitou a dizer que “em conformidade com as normas e legislação, não pode fornecer dados pessoais dos passageiros”A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte confirmou que o corpo do passageiro foi levado para o Serviço de Verificação de Óbitos, localizado em Natal. A identidade do homem, no entanto, não foi informada.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/03/2024/13:06:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...