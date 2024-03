Mulher ganha cerca de R$ 750 por hora para catar piolhos e lêndeas

Na Austrália, catar piolho dá boa renda (Foto: Reprodução / Canva)

Australiana Rachel Maroun cobra US$ 150, o equivalente a R$ 750, para catar piolhos e lêndeas dos clientes.

Uma jovem australiana de 24 anos afirma ter uma boa fonte de renda com um trabalho incomum: catar piolho e lêndeas. Rachel Maroun começou a fazer isso com 15 anos. Na época, ela arranjou o primeiro emprego em uma clínica de tratamento para piolhos e não parou mais.

O site australiano Kidspot informa que Rachel adorou o trabalho e pediu para trabalhar na clínica em todos os turnos disponíveis. Ela mesma se chama de “The Lice Lady” e agora tem sua própria clínica, cobrando US$ 150, o equivalente a cerca de R$ 750, para remover piolhos.

Apesar da grana, o trabalho de Rachel não é fácil. Já houve casos em que ela encontrou “mais piolhos do que fios de cabelo”. Ela diz, contudo, que ainda não consegue evitar a sensação de coceira que dá na cabeça. No entanto, para lidar com isso, ela repete para si mesma um mantra: “Não toque no meu cabelo ou pegarei piolhos”.

Todas as manhãs, a australiana prende o cabelo em um rabo de cavalo e segue para o trabalho. Ela também não gosta de usar redes ou luvas para evitar “reforçar o sentimento de vergonha ou constrangimento que meu cliente pode estar enfrentando”.

Embora a falta de proteção, Rachel disse ao jornal 7News que pegou piolho apenas uma vez no trabalho. Suas redes sociais, inclusive, servem para ela compartilhar a rotina e contar um pouco das experiências que vivencia removendo piolhos.

Segundo a jovem, a Austrália tem “superpiolhos”, o que torna ainda mais importante os pais tomarem medidas para evitar que os filhos voltem da escola com eles na cabeça.

Fonte: O Liberal

