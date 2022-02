Passageiro nervoso é pego no aeroporto de Guarulhos com 15 kg

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto: Polícia Federal) – A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, apreendeu nesta madrugada (2), um brasileiro tentando embarcar para os Emirados Árabes com mais de 15 Kg de metal semelhante ao ouro em barras.

